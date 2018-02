SLEUTH - GLI INSOSPETTABILI/ Su Rai 4 il film con Michael Caine e Jude Law (oggi, 15 febbraio 2018)

Sleuth - Gli insospettabili,il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Michael Caine, Jude Law e Harold Pinter, alla regia Kenneth Branagh. Il dettaglio della trama.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

ALLA REGIA KENNETH BRANAGH

Il film Sleuth - Gli insospettabili va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è il remake dell'omonima pellicola cinematografica del 1972. La trama trae originariamente ispirazione dalla sempre omonima opera teatrale ideata da Anthony Shaffer, uno dei drammaturghi britannici più amati al mondo. Nel cast di Sleuth - Gli insospettabili figurano Michael Caine e Jude Law. La produzione del film ha potuto contare sulla professionalità di personaggi come Harold Pinter e Patrick Doyle. Il primo, poeta e scrittore inglese vincitore di un premio Nobel, ha curato la sceneggiatura del film mentre Patrick Doyle, famoso musicista britannico, si è invece occupato delle musiche e della colonna sonora della pellicola. Nel 2017 quest'ultimo ha composto le colonne sonore di Assassinio sull'Orient Express e Emoji - Accendi le emozioni. La trama di Sleuth - Gli insospettabili cerca di rispecchiare in pieno la narrazione teatrale da cui è stata tratta. L'intera storia, infatti, si svolge all'interno di un unico ambiente in cui i due soli personaggi protagonisti agiscono. La donna oggetto dei loro attriti farà la sua comparsa in scena solo attraverso delle foto. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SLEUTH - GLI INSOSPETTABILI, LA TRAMA DEL FILM

L'intera trama si sviluppa all'interno della sontuosa dimora di Andrew Wyke, uno scrittore di fama internazionale che vive ormai da solo nella sua villa poco lontano dalla City londinese. Wyke è sposato con una donna che non lo ama più e che convive da diverso tempo con Milo. Quest'ultimo, esasperato dalla situazione, decide di recarsi personalmente dal suo rivale per chiedere apertamente che lo scrittore acconsenta a concedere il divorzio. Tra i due si innescherà una vera e propria lotta verbale e psicologica che poterà a sviluppi alquanto inaspettati.

