STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone criticano i David di Donatello

Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

15 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, giovedì 15 febbraio, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda nella versione ridotta per lasciare spazio alla diretta del match di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint German. “Striscina la Notizina” ha registrato una media di 4.324.000 spettatori con uno share del 17.6%. Oggi, invece, Striscia andrà in onda nella versione tradizionale condotta dal duo comico Ficarra e Picone, con l’immancabile presenza delle Veline, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva. Nelle ultime ore Ficarra e Picone hanno rilasciato un comunicato dopo l’annuncio delle nomination ai David di Donatello 2018. Fra le candidature ai David non compare “L’ora legale” di Ficarra e Picone, il film di maggiore incasso del 2017 con 10,3 milioni di euro.

FICARRA E PICONE CONTRO I DAVID DI DONATELLO

I due siciliani hanno rivelato di non essersi iscritti ai David perché ne contestano il meccanismo di votazione: “Già da tre anni abbiamo rinunciato al ruolo di giurati (...) Per coerenza, quindi, non abbiamo iscritto L'ora legale al concorso di quest'anno. Riconosciamo l'importanza del premio, ma non condividiamo un meccanismo di votazione che spesso ha prodotto situazioni paradossali”, hanno scritto nel comunicato in cui si augurano che il nuovo direttore artistico dell’Accademia, Piera Detassis, riveda il regolamento. Ficarra e Picone concludono il messaggio con un giocoso: “Evviva i David, Evviva Santa Rosalia”. Il film “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros ha ottenuto 15 nomination. A seguire “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek con 11. Otto nomination per “Nico1988”, “La tenerezza” e “The Place”. Infine “A ciambra” e “Gatta Cenerentola” si collocano a quota 7. Questa edizione, la 62/ma, vedrà quest'anno il ritorno della premiazione in Rai il 21 marzo.

© Riproduzione Riservata.