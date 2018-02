SUSANNA MESSAGGIO/ La valletta di Mike Bongiorno torna in tv (90 Special)

Susanna Messaggio sarà ospite della puntata di 90 Special di stasera. Nel programma condotto da Nicola Savino si ripercorrerà la carriera dell'annunciatrice di Canale 5.

Susanna Messaggio e Guido Bagatta a 90 special

Susanna Messaggio prende parte a 90 Special condotto da Nicola Savino. L’attrice ed educatrice è stato uno dei personaggi più amati degli anni '90, prendendo parte a numerose trasmissioni ma anche a programmi televisivi. La Messaggio deve la sua fama, essenzialmente, al suo ruolo come annunciatrice di Canale 5 e lavorando in alcuni programmi condotti da Mike Bongiorno. Oltre che affascinata dal mondo televisivo, la Messaggio si è occupata in particolare di psicologia infantile e psicopedagogia, laureandosi nel 1996 in pedagogia. In seguito, in qualità di psicopedagogista ha collaborato con l'Università Statale di Milano. Nel 2000 ha aperto una propria società di comunicazione. Ora torna in televisione pronta a ricordare il decennio che le ha dato più notorietà. I suoi annunci della sera sono entrati nel cuore di milioni di italiano e sono diventati uno dei simboli del periodo di maggior splendore di Mediaset, in concomitanza della discesa in politica di Silvio Berlusconi.

IL DOLORE PER LA MORTE DELLA FIGLIA

Dietro il sorriso che ha sempre mostrato Susanna Messaggio nei suoi annunci dei programmi di Canale 5, per un periodo si è celato, in realtà, un grande dolore. All’apice della sua carriera, nel 1992, il sogno della maternità si è paurosamente e tragicamente infranto per l’annunciatrice di Mediaset. Infatti, la donna diede alla luce una bambina che morì subito dopo il parto. In un’intervista a Diva e Donna, la Messaggio ha confidato il suo dolore e ha confessato come ha fatto a superare il terribile lutto che la colpì: "Ci sono cose imposte dal destino. Non puoi farci nulla. Te ne fai una ragione. Sai che la bambina avrebbe fatto fatica a vivere comunque”. In seguito, è riuscita a risollevarsi da questo brutto colpo e lo ha fatto grazie all’aiuto delle persone che le sono state vicine. “Dopo due anni è arrivata Martina. Volevo che fosse una femmina”, questa seconda maternità ha fatto in modo di lenire la perdita di Alice e la donna ha avuto anche un bambino dal secondo marito nel 2005.

“CON MIO MARITO C’È ANCORA PASSIONE”

Susanna Messaggio, che nel corso degli ultimi anni si è un po’ eclissata dalla televisione, ha parlato in un’intervista di qualche tempo fa della sua vita privata e affettiva. A quanto pare, col marito il fuoco dell’erotismo non si è ancora spento: “Facciamo l'amore come il primo giorno, lui può anche fare il cretino in giro ma non mi è difficile recuperarlo. Ho un carattere dominante. In quanto a sesso non ce n'è per nessuno. Più andiamo avanti e meglio è. È un’alchimia”. La Messaggio, ironia della sorte, si è trovata a parlare di sesso e, in particolar modo di pornografia, anche nel corso dell’estate in una puntata di La Gabbia Open su La7 in cui si è scontrata con l’attrice di film a luci rosse Malena. In quell’occasione, l’annunciatrice ha attaccato duramente l’ex partecipante all’Isola dei famosi: “Una donna vera non fa film hard, il sesso non puoi farlo con chiunque, fossi in te andrei da uno psichiatra”, sono state le dure parole della Messaggio, che ha rimproverato Malena di non avere valori.

