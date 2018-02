Serendipity - Quando l'amore è magia/ Su Canale Nove il film con John Cusack (oggi, 15 febbraio 2018)

Serendipity - Quando l'amore è magia, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: John Cusack e Jeremy Piven, alla regia Peter Chelsom. La trama.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST JOHN CUSACK

Il film Serendipity - Quando l'amore è magia va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una commedia romantica del 2001 la cui trama è incentrata attorno al concetto di "serendipity", considerata come la gioia connessa all'inaspettato ritrovamento di un qualcosa. La regia è stata affidata a Peter Chelsom, regista inglese noto per aver diretto Amori in città... e tradimenti in campagna, Hannah Montana: The Movie e Hector and the Search for Happiness. Tra gli attori protagonisti del film spicca invece John Cusack, interprete cinematografico statunitense apparso in una lunga serie di film, da Un tuffo nel passato a Codice Fantasma. Il resto del cast è poi formato da Jeremy Piven, Molly Shannon, Bridget Moynahan e John Corbett. Uscito nei cinema americani nel 2001, Serendipity - Quando l'amore è magia, è stato poi distribuito anche in versione DVD nel mese di giugno dell'anno successivo. Tale versione contiene una lunga serie di contenuti extra, assente in quella presentata al cinema ed in televisione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SEREDIPITY - QUANDO L'AMORE È MAGIA, LA TRAMA DEL FILM

In una fredda serata pre natalizia di shopping, Jonathan e Sara sono intenzionati ad acquistare il medesimo paio di guanti. Il giovane vuole regalarli alla sua ragazza, mentre Sara ha intenzione di acquistarli per se. Tra i due scatta una chiara attrazione e decidono così di trascorrere il resto della serata assieme, sorseggiando del caffè e pattinando. Al termine della serata, invece di scambiarsi i rispettivi recapiti, sfidano il destino scrivendo i loro numeri su due oggetti a caso (una banconota ed un libro). Se riusciranno a rientrarne in possesso, vorrà dire che sono realmente destinati a stare assieme. Passano diversi anni sia Sara che Jonathan sono in procinto di sposarsi. Entrambi però non hanno dimenticato quanto provato quella sera. Una serie di assurde e strampalate coincidenze farà in modo che Jonathan entri in possesso del libro e Sara della banconota. Riusciranno a ritrovarsi dopo così tanto tempo?

