Speciale Grazie dei Fiori/ Anticipazioni, come appare l'Italia vista dall'Ariston?

Speciale Grazie dei Fiori, anticipazioni: Pino Strabioli conduce uno speciale sulla manifestazione canora più importante d'Italia mostrando come è cambiato il Paese negli anni.

15 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Raitre

Sono passati pochi giorni dalla finalissima della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, Raitre ha deciso di fare un regalo speciale agli appassionati della famosa kermesse musicale mandando in onda uno speciale di “Grazie dei Fiori”. Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 21.15 su Raitre, Pino Strabioli farà un viaggio nelle varie edizioni del Festival di Sanremo mostrando, anche attraverso le canzoni, come è cambiata l’Italia. Il Festival di Sanremo la cui prima edizione è andata in ponda nel 1951 rappresenta uno spaccato storico dell’Italia. Attraverso le canzoni, i costumi, gli ospiti e i vari imprevisti, Pino Strabioli condurrà il pubblico di Raitre alla scoperta dei più piccoli segreti di Sanremo.

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL FESTIVAL DI SANREMO

In 68 edizioni del Fetival di Sanremo 2018 sono tantissimi i cantanti che sono passati dal Teatro Ariston e, prima ancora, dal Casinò così come i conduttori, gli ospiti e i musicisti. Tutti i più grandi artisti italiani, almeno una volta, sono passati da Sanremo assaporando l’emozione del palco italiano più importante. Pino Strabioli andrà alla ricerca dei protagonisti, delle canzoni, degli avvenimenti - solo apparentemente minori - che hanno fatto la storia di Sanremo. Verranno così mostrati incontri con molti artisti che hanno partecipato a Sanremo 2018 (da Elio alla Vanoni, da Nina Zilli a Ron) e i racconti dei compagni di viaggio più esperti di festival (da Gino Castaldo a Carlo Massarini).

