TWILIGHT/ Su La5 il film con Kristen Stewart e Robert Pattinson (oggi, 15 febbraio 2018)

Twilight, il film in onda su La5 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli ed Elizabeth Reaser, alla regia Catherine Hardwicke.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film Twilight va in onda su La5 oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola che ha appassionato milioni e milioni di fan in giro per il mondo, grazie alla storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen e la giovane Isabella "Bella" Swan. Diretta nel 2008 da Catherine Hardwicke, la pellicola annovera nel suo cast di attori protagonisti Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene e Billy Burke. L'intera trama del film ripercorre fedelmente quanto narrato dall'omonima opera romanzata dalla scrittrice americana Stephenie Meyer. Le musiche sono state affidate ad una grande eccellenza del panorama musicale e cinematografico americano come Carter Burwell, che ha curato le musiche di grandi successi internazionali come The Corruptor - Indagine a Chinatown, Il libro segreto delle streghe: Blair Witch 2 e Vi presento Christopher Robin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TWILIGHT, LA TRAMA DEL FILM

Isabella è un'affascinante fanciulla che dalla frenesia di Phoenix è costretta a trasferirsi nel piccolo paesino di Forks. A scuola la sua bellezza non passa di certo inosservata, tanto da suscitare l'interesse di una folta schiera di pretendenti. La giovane, però, sembra essere attratta solo da una persona, ovvero Edward Cullen, un giovane misterioso ed affascinante. Tra i due nasce una tenere amicizia, che sfocerà ben presto in una travolgente passione. Ciò che Isabelle non sa è che la sua vita sta per cambiare radicalmente. Lo comprende quando scopre che Edward è un vampiro, seppur vegetariano, in quanto sia lui che la sua famiglia hanno deliberatamente deciso di non cibarsi di esseri umani. Tutto sembra andare per il meglio ma la quiete di Forks sta per essere spazzata via dall'arrivo di tre vampiri a caccia di umani.

