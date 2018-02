Tina Cipollari, tornata single/ L’opinionista dà l’annuncio in tv (Uomini e donne)

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli. L'opinionista ha ammesso davanti a tutti di essere tornata single.

15 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Durante la puntata di Uomini e Donne di ieri, mercoledì 14 febbraio, Tina Cipollari ha ammesso davanti al pubblico di essere tornata single. Nelle scorse settimane la bionda opinionista aveva rilasciato un’intervista al settimanale “DiPiù” in cui confermava la separazione legale dal marito Kiko Nalli: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa che forse era meglio così, non potevamo più andare avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuta a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito”. Anche l’hai stilista aveva confermato la separazione a Radiochat.it: “Da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli”.

GLI SCONTRI CON GEMMA GALGANI

Tina e Chicco si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono sposati nel 2005, insieme hanno avuto tre figli maschi: Mattias, Francesco e Gianluca. Da qualche mese al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani sostiene che Tina Cipollari abbiamo una relazione “clandestina” con Giorgio Manetti. L’opinionista e il cavaliere hanno sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento, ma la torinese non perde occasione per provocare l’opinionista. In studio sono ormai all’ordine del giorno i battibecchi con Gemma Galgani, ma nonostante i suoi modi di fare a volte eccessivi, Tina ha il pubblico dalla sua parte: “Grande Tina sei l’unica che stimo nel programma Concordo su tutto quello che pensi sulla signora Galgani. Dovresti esprimerti di più in merito a Giorgio che è complice delle manfrine della Galgani, Se lui non le desse corda. Lei non avrebbe modo di continuare il suo show”, ha scritto un fan su Instagram.

