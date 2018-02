UAN/ Il ritorno del peluche rose amato dai bambini per Bim Bum Bam ('90 Special)

Uan, il peluce rosa protagonista di Bim Bum Bam torna in televisione per la gioia di quei bimbi che ora sono invece grandi. Il personaggio nasce ufficialmente nel 1983. ('90 Special)

Uan, '90 Special

Amato dai bambini degli anni '80 e '90, Uan è il peluche rosa con le sembianze di cane che ha tenuto banco grazie a Bim bum bam, il programma per bambini. Il pupazzo nasce da un'idea di Kitty Perria e Enrico Valenti, i due timonieri del Gruppo '80, ed ha avuto come voce quella del doppiatore Giancarlo Muratori. Uan è stato centrale anche per l'esordio in tv di Paolo Bonolis, in un'epoca precedente all'esplosione del suo successo: indimenticabili le gag che vedevano il futuro conduttore alle prese con gli scherzi del pupazzo, che assumeva al suo fianco il ruolo di spalla. Uan è una delle icone di un'epoca televisiva che è rimasta nei cuori dei telespettatori italiani, i bambini che oggi sono ormai adulti e che nutrono nei confronti del pupazzo rosa e irriverente un particolare affetto. Uan sarà inoltre ospite di Nicola Savino nel programma '90 Special, nella puntata di oggi, giovedì 15 febbraio 2018, ma si mormora anche di un suo possibile ritorno in tv proprio grazie a Bim Bum Bam. L'indiscrezione è stata lanciata nelle scorse settimane dal settimanale Chi, che ha svelato una presunta intenzione di casa Mediaset di riportare in vita uno dei format più riusciti del passato. Il progetto prevede infatti la possibilità di ripristinare lo show nella sua formula originale, con alcune variazioni per renderlo attuabile agli occhi dei bambini di oggi. Secondo i rumors si tratterebbe di puntare per esempio sui social e sul web, ma senza discostarsi troppo dall'idea originale.

LA VITA DEL PERSONAGGIO

Uan nasce ufficialmente nel settembre dell'83: è in questa data che il pupazzo viene presentato al pubblico di giovanissimi in occasione della prima puntata di Bim Bum Bam su Italia 1, dopo l'iniziale debutto su Antenna Nord. Paolo Bonolis rimarrà al fianco del peluche rosa e dal ciuffo fucsia per tante edizioni, alternandosi nel ruolo di conduttore. Il Gruppo '80 viene incaricato di muovere il pupazzo, mentre la voce sarà quella di Giancarlo Muratori, alcuni anni prima della sua nomina ad autore del programma. Gli sketch con al centro Uan prevedono una formula molto semplice, che permette ai bambini di empatizzare con il pupazzetto incline agli scherzi ed alle marachelle, una sorta di novello Giamburrasca. Il successo ha permesso in seguito al network di ampliare l'idea anche verso altri personaggi di altrettanti programmi per bambini, come Four e Five. I tre pupazzi sono stati infine donati nel 2001 alla Scuola di Arte Drammatica di Milano, per poi sparire misteriosamente quattro anni più tardi a causa di un furto. Anche se Bim Bum Bam chiuderà ufficialmente i battenti nel 2002, Uan riuscirà a mantenere viva la sua popolarità ed interverrà in altri programmi televisivi, come Le Iene, autori di un'improbabile intervista, e Matricole & Meteore nel 2010, il variertà di Italia 1 condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira per la sua seconda edizione.

