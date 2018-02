Un posto al sole/ Il ritorno di Alberto Palladini (Anticipazioni 15 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 febbraio: Alberto Palladini è di nuovo libero e incontra per caso Sandro. Quale sarà la sua reazione e quella degli altri vicini di casa?

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Maurizio Aiello - Un posto al sole

I telespettatori di Un posto al sole lo aspettavano da settimane ovvero da quando l'attore Maurizio Aiello aveva annunciato il suo clamoroso ritorno nella soap partenopea. E puntualmente oggi si rivedrà un personaggio storico, tra i più amati o odiati, ma comunque portatore di trame assolutamente avvincenti. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Alberto Palladini, che oggi si rivedrà dopo una lunga assenza tra le mura del palazzo un tempo appartenuto proprio alla sua famiglia. Il primo ad imbattersi in lui sarà Sandro, che non potrà fare a meno di chiedersi quali siano le vere intenzioni dell'avvocato. Avevamo lasciato Alberto, infatti, nuovamente arrestato dalla polizia e ricondotto in carcere a causa dell'aggressione al collega Enriquez. Da allora il terribile individuo non era stato più menzionato dai vari vicini di casa, ma cosa avrà in mente con il suo ritorno? Si stabilirà nuovamente nella cantina di Palazzo Palladini?

Un posto al sole: Angela e Franco si amano ancora?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, terranno banco ancora le indagini relative alla morte di Salvo Prisco. Nonostante i sospetti nei suoi confronti, Peppino sembrerà scagionato da ogni accusa anche se gli interrogativi in merito al delitto non verranno meno. Chi è stato ad uccidere il figlio di Gaetano? L'amico di Franco ha davvero avuto un ruolo nell'omicidio? Giovanna proseguirà nelle sue ricerche, mentre l'amico Boschi si troverà a vivere un momento inaspettato con Angela: la coppia, che solo qualche mese fa si era lasciata in seguito all'ennesima incomprensione, si troverà a rendersi conto di provare ancora dei forti sentimenti l'uno per l'altra. Ma non sarà facile per loro ammettere che, nonostante tutto, nulla è cambiato... Guido faticherà a sopportare l'eccessiva gelosia di Mariella e deciderà di trovare un rimedio per rendere la sua fidanzata inoffensiva.

© Riproduzione Riservata.