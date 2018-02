Una Vita/ Mauro eroe per amore: salva Teresa e gli altri ostaggi? (Anticipazioni 15 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 15 febbraio: Mauro è pronto a sacrificarsi pur di salvare Teresa e gli altri ostaggi di Acacias 38. Celia si innamora del bandito?

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna in onda su Canale 5 con una nuova puntata caratterizzata da colpi di scena. Terrà banco, infatti, il rapimento degli abitanti di Acacias 38 da parte di Cruz e Julio: i due malviventi hanno messo le cose in chiaro con la polizia, precisando che se non verranno lasciati liberi insieme al bottino, uccideranno uno ad uno tutti gli abitanti del palazzo. Temendo che Teresa possa essere stata ferita, ieri Mauro farà irruzione nell'edificio e fortunatamente si renderà conto che alla sua amata non è accaduto nulla di grave. Sarà lo stesso Julio a mostrare la maestra viva e vegeta, scendendo nuovamente a patti con l'agente: avrà bisogno di un ostaggio che lo accompagni durante la sua fuga, nella quale dovrà portare con sé anche il denaro in precedenza rubato. San Emeterio accetterà tale proposta ma aggiungerà le sue condizioni: per non mettere ulteriormente in pericolo le sorti degli ostaggi, sarà lui stesso ad accompagnare i due malviventi durante la loro fuga. Un'ipotesi che Julio non sembrerà prendere in considerazione...

Una Vita: l'amore impossibile tra Cruz e Celia

Nell'episodio odierno di Una Vita, Celia dimostrerà di non avere nessuna paura davanti a Cruz, il malvivente per il quale nonostante tutto sembrerà provare una passione impossibile. Anche durante questi tragici momenti, infatti, la moglie di Felipe dimostrerà di non avere timore del suo rapitore e gli terrà testa, mandando su tutte le furie Julio. Quest'ultimo finirà per picchiare la donna, salvo poi essere interrotto dalle urla provenienti dall'appartamento di Cayetana. Proprio in quegli istanti, Ursula cercherà di carpire dalla sua ex padrona alcune informazioni riguardanti i suoi ricordi: il confronto che hanno avuto in convento è stato completamente dimenticato? Furiosa per il tentativo di Ursula di parlare con Cayetana, Fabiana cercherà di allontanarare la governante con la quale avrà un durissimo scontro. Proprio le urla tra le due donne susciteranno l'interesse e la preoccupazione di Julio che interverrà per capire cosa stia accadendo...

