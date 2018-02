Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma chiude con Raffaele, la rabbia di Giorgio (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni e news: Gemma Galgani vuole riconquistare Giorgio Manetti ma le cose per loro sembrano non andare bene, ecco le ultime novità.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Continuano le gesta di dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Domenico per esempio, è così “caliente” che anche Tina Cipollari non riesce a contenere il suo affetto. L’uomo infatti, ha confessato di essere pazzamente innamorato della burrosa opinionista, tanto da “saltarle addosso”, ogni volta che si accende la lucina rossa del programma. Nella puntata andata in onda ieri, è stato anche mostrato attraverso un filmato, come passa le sue giornate quando è lontano dalla televisione. Domenico cucina, si allena e prende anche lezioni di bachata. Nel programma infatti, cerca anche una dama che possa essere la sua definitiva compagna di ballo. Dopo la messa in onda della divertente clip, Maria De Filippi ha confessato in studio che il buon cavaliere, ogni volta che conosce una donna la confronta con l’ex vamp. Entrato in studio, dopo averla inseguita, è riuscito a strapparle – contro la sua volontà – un nuovo bacio. Nel corso del nuovo appuntamento televisivo con gli amici senior, si è parlato naturalmente anche delle nuove dinamiche che coinvolgono Gemma Galgani.

Gemma e Giorgio, la rabbia del Manetti

Nel corso della nuova puntata del trono over è stato mostrato in studio un RVM con l’incontro tra la dama torinese e il nuovo spasimante Raffaele. I due sono usciti insieme e anche questa volta Gemma, ha paura che il cavaliere possa essere frenato dal giudizio di Tina Cipollari. Di contro l’uomo, si sente “usato” dalla situazione attuale. Dopo aver fatto il suo ingresso, come da tradizione la Galgani ha immediatamente battibeccato con la burrosa opinionista, specie dopo le ultime affermazioni ascoltate con la messa in onda del video. Gemma quindi, decide di interrompere la sua frequentazione con Raffaele e anche lui, afferma di non avere più alcun interesse per la donna ma di contro, intende comunque rimanere nel programma per conoscere in maniera approfondita altre persone. Di seguito la dama, invita Giorgio a ballare con lei mentre Tina lo strattona e lo sollecita a non accettare. Il pubblico poi, ha accusato il Manetti di essere poco sincero con la dama e per tutta risposta, il toscano ha rifiutato il suo invito raggiungendo la sua sedia dopo avere dimostrato di essere fortemente irritato. Gemma e Giorgio raggiungeranno mai un “accordo emotivo?”.

