Uomini e Donne/ Anticipazioni: San Valentino romantico per Paolo Crivellin e Angela Caloisi (Trono Classico)

Uomini e donne, anticipazioni trono classico e news: ecco come hanno passato la festività degli innamorati le coppie più amate del dating show di Maria De Filippi.

15 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Come hanno passato la ricorrenza di San Valerntino le coppie vecchie e nuove che si sono formante nel salotto del trono classico? A rispondere a questa domanda, nel primo pomeriggio di ieri, è stata Camilla Mangiapelo, che ha mostrato a suoi fan l’enorme mazzo di rose ricevuto da parte del suo amato Riccardo Gismondi (qui lo scatto). Se l’è cavata invece con una scatola di cioccolatini l’amatissimo Marco Fantini, che ha scelto di festeggiare la festa degli innamorati aggiungendo un po’ di dolcezza alla sua storia d’amore con Beatrice Valli. Il suo gesto, inoltre, è stato apprezzato dalle fan di uomini e donne, che sui social hanno commentato con grande entusiasmo (qui la foto e tutti i commenti). Amore a gonfie vele anche per Paolo Crivellin e Angela Caloisi, che freschi di scelta nel salotto del trono classico hanno festeggiato condividendo con i loro fan le polaroid più belle della loro storia d’amore. A questo link è possibile visualizzare il filmato, disponibile sui social per un tempo limitato.

ALDO E ALESSIA COME CLAUDIO E GINEVRA: I FESTEGGIAMENTI DI SAN VALENTINO

In occasione della festività degli innamorati, gli ex protagonisti del trono classico non hanno perso tempo e nella giornata di ieri, in vista della serata più romantica dell’anno, hanno sorpreso le loro dolci metà con dei pensieri degni dei migliori film d’amore. Ad aprire la carrellata di immagini è stato Claudio D’Angelo, che così come rivelano le sue immagini su Instagram, ha dato il buongiorno alla sua Ginevra Pisani portandole la colazione a letto: “Viziate le vostre donne, vi ripagheranno con tutto l’amore che hanno dentro”, si legge infatti nella didascalia dello scatto condiviso nella tarda mattinata di ieri (qui è possibile visualizzare l’immagine). Assieme a loro, anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, che in occasione di San Valentino hanno salutato i loro fan con un dolce messaggio d’amore: “Più di ieri, meno di domani! @alessia_cammy Buon San Valentino a tutti”. Se vi siete persi la loro immagine, potete cliccare qui.

