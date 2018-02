Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Giorgio Manetti chiude con Paola: Gianni furioso! (15 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 15 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Giorgio Manetti chiude con Paola e scatena le critiche di Gianni; Armando si presenta e stuzzica il parterre femminile.

15 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Over. La puntata di ieri si è conclusa con le critiche scatenate dal regalo di Giorgio Manetti ad Anna Tedesco, fatto per di più in diretta. Un gesto che ha scatenato nuovi sospetti in studio, soprattutto da parte di Gemma e Gianni Sperti, ma che non ha infastidito Valter, cavaliere che sta frequentando Anna. Anche Giorgio sta conoscendo un'altra dama che è Paola. Quest'ultima dichiara che ha trovato una forte chimica con lui ma Giorgio svela un dettaglio del loro incontro: dopo una passeggiata nei pressi di Ponte Milvio, in una piccola via adiacente poco frequentata, lui si è fatto prendere dalla passione e ha provato a baciarla ma lei si è tirata indietro.

ARMANDO SI PRESENTA E STUZZICA GEMMA

Oggi Giorgio confessa che questo gesto ha spento la scintilla tra loro, per questo vuole chiudere. Questa affermazione scatena nuove critiche da parte di Gianni, sempre più convinto che lui abbia una storia segreta con Anna. Alla fine Giorgio balla con Paola. Tocca ad Armando sedersi al centro dello studio, così va in onda un filmato di presentazione girato dalla figlia che mostra la sua bella casa e la sua lussuosa auto, dettagli che scatenano l'interesse del parterre femminile. Tina propone subito Gemma e il cavaliere risponde che la Galgani è una bella signora; così balla prima con Grazia e poi con Gemma. La puntata si conclude con il recall di Ida e di ciò che è accaduto con Riccardo e con Angelo la scorsa settimana: cosa accadrà nella puntata di oggi tra i due?

