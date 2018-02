Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi?/ La coppia proclama il proprio amore a San Valentino: problemi superati?

Wanda Nara e Mauro Icardi sono in crisi? Da qualche giorno la voce si fa insistente sul web anche se a San Valentino la coppia sembra più affiatata che mai.

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Wanda Nara e Mauro Icardi

Le voci di una possibile crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi si fanno sempre più insistenti giorno dopo giorno. Lui ha smesso di seguire la moglie su Instagram, motivo per cui i fan della coppia hanno cominciato a tenere sotto controllo i loro movimenti per capire cosa ci fosse dietro ad una simile decisione. Secondo alcune voci, il capitano dell'Inter non avrebbe affatto gradito le foto troppo hot della sua compagna e avrebbe così deciso di darle un chiaro segnale social per indurla a fare un passo indietro. Secondo altri, invece, la modella e il giocatore stanno solo cercando di tenere alto il clamore mediatico per evitare di non finire nel dimenticaio del difficile mondo dello spettacolo che dà soddisfazioni ma anche le toglie in un batter di ciglia. Sta di fatto che negli ultimi giorni le presenza di entrambi nei rispettivi profili social è ridotta al lumicino e la coppia non si vede insieme neppure in semplici passeggiate per le vie di Milano.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono davvero in crisi?

I sospetti di una possibile crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara si sono fatti insistenti negli ultimi giorni, soprattutto dopo che la modella è stata sorpresa in varie occasioni senza il marito mentre era impegnata nello shopping. Prima insieme al figlio e alla sorella e poi completamente sola, la signora Icardi non è passata inosservata in via Montenapoleone a Milano, con espressione decisamente afflitta. Tale tristezza va attribuita proprio ai recenti problemi familiari? Le voci spopolano sul web e riviste, anche se in occasione della festa di San Valentino la Nara ha pubblicato una dichiarazione d'amore al marito con tanto di foto (datate) annesse. Successivamente ha mostrato un mazzo di rose rosse a cuore, in compagnia dei suoi figli, esprimendo il grande amore per loro. Lo stesso ha fatto il calciatore che ha confermato il suo amore per la moglie e ha pubblicato foto insieme a lei nel giorno dedicato alla festa degli innamorati. Il peggio può dunque dirsi passato?

