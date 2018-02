ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS / La canzone d'amore per San Valentino: "Ti ho scelto proprio come sei"

Andrea Damante ha dedicato una canzone d'amore a Giulia De Lellis nel giorno di San Valentino. In essa ha ripercorso i più bei momenti della loro storia.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Andrea Damante e Giulia De Lellis

La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis procede nel migliore dei modi e neppure la partecipazione a chiacchierati reality show ha scalfito il loro rapporto. Al contrario, l'avventura della De Lellis al Grande Fratello Vip 2 ha confermato un rapporto già solido, con frequenti proclami davanti alle telecamere da parte dei due diretti interessati e mai un comportamento fuori luogo. Dopo la fine del reality show, Giulia e Andrea hanno spesso pubblicato foto insieme nei social network (anche insieme ad altri ex colleghi, in primis Cecilia Rodriguez e Andrea Damante) ma è l'ultimo gesto dell'ex tronista che ha destato molto interesse tra i migliaia di followers della coppia. In occasione del giorno di San Valentino, infatti, Damante ha pubblicato una canzone da lui scritta in onore della sua fidanzata. Si tratta di un pezzo in rima intitolato 'Scritto in fretta' poiché, come da lui stesso ammesso, è arrivato di getto in pochissimi minuti. In esso, il dj ha ripercorso la loro storia d'amore fin dall'inizio ovvero dalla prima discesa della corteggiatrice dalla scalinata di Uomini e donne.

Andrea Damante e la dichiarazione d'amore a Giulia De Lellis

Andrea Damante confessa il suo amore per Giulia De Lellis attraverso una canzone a lei dedicata e pubblicata nei social network. Tale brano ha raggiunto e superato le 50 mila visualizzazioni su Youtube, entrando persino nelle trend topics italiane. Con un uso persino eccessivo di rime, Damante ha spiegato di avere amato Giulia per la sua spontaneità: "Ti ho scelto proprio come sei: mora, sexy ed italiana" e ripetendo senza fine le stesse cadenze ritmate ha rinnovato i loro programmi per il futuro: "Col freno a mano in salita il cammino, chissà se un giorno avremo un bambino". Il tutto associato alle immagini della loro storia d'amore, a partire dai recenti viaggi compiuti insieme. Un gesto che di certo non può essere considerato un esempio di alta musica, che comunque va apprezzato per le intenzioni: Andrea e Giulia tengono duro, confermandosi una delle coppie più longeve delle ultime edizioni di Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.