ANGELO BAIGUINI / Chi è? Nella giuria di qualità di Sanremo Young

Angelo Baiguini fa parte dell’Academy, la giuria di qualità che valuterà le performance dei giovani talenti che si esibiranno all’Ariston durante Sanremo Young in onda su Rai 1.

16 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Antonella Clerici conduce Sanremo Young

Angelo Baiguini è uno dei dieci componenti della cosiddetta Academy, ed ossia la giuria che valuterà le performance che saranno offerte dai giovanissimi talenti che a partire da questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston nell’ambito della manifestazione canora Sanremo Young. Infatti, la nota voce del programma radiofonico Viva l’Italia in onda su RTL 102.5 ricalca alla perfezione il prototipo di giudice ideale per il nuovo format musicale condotto da Antonella Clerici in quanto grande esperto di musica oltre che una vecchia conoscenza della kermesse musicale italiana (nel 2001 ha condotto sulla Rai il programma Sanremo Rock and Trend). Assieme a Baiguini ci saranno tanti altri esperti di musica che hanno fatto la storia della musica come Iva Zanicchi, Marco Masini, Mietta, Mara Maionchi senza dimenticare Rocco Hunt e Cristina d’Avena. Insomma una vera e propria giuria di qualità che saprà senza dubbio valutare al meglio le esibizioni offerte dai giovani artisti italiani proveniente da ogni angolo del nostro amato Stivale.

ANGELO BAIGUINI, LA CARRIERA

Angelo Baiguini è nato a Costa Volpino in provincia di Bergamo il 19 dicembre 1964. Da sempre grande appassionato di musica a soli 16 anni ha iniziato a lavorare come Dj presso una emittente radiofonica privata, RTL 98. Dopo varie esperienze di questo genere nel 1989 è arrivato il grande salto con il 25enne Baiguini che ha incominciato a lavorare con RTL 102.5 diventando poco alla volta una delle voci più amate ed apprezzate dell’emittente nazionale. La sua carriera si è sviluppata anche nell’ambito televisivo con Baiguini che si è occupato della classifica dei dischi più venduti nel corso del programma Mediaset Super senza dimenticare, per restare in tema, l’edizione 2001 di Sanremo Rock and Trend. Inoltre, ha condotto ben quattro edizioni del programma Festa della Musica al fianco di celebri artisti come Pippo Baudo, Carlo Conti e Vanessa Incontrada senza dimenticare la collaborazione con Alessia Marcuzzi nella conduzione del Summer Festival.

