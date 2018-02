Albano Carrisi "scarica" Romina Power e Loredana Lecciso/ Tour solitario in Australia, torna per The Voice?

Albano Carrisi lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power: in Australia con i figli per un tour, scappa dalle polemiche e dal gossip. Torna per The Voice of Italy?

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Albano Carrisi

Albano Carrisi si trova in Australia, lontano dalle polemiche relative alla sua chiacchierata, e mai confermata, rottura con Loredana Lecciso. Si trova a Perth e insieme a lui ci sono i figli Yari, nato dalla relazione con Romina Power, Jasmine e Bido, avuti proprio dalla Lecciso. Il motivo di questo viaggio nella terra dei canguri è una nuova tournee, che però non vede al suo fianco (a differenza delle precedenti) la ex moglie Romina Power. A confermare le motivazioni di questo nuovo viaggio, insieme ai programmi a breve e lungo termine è lo stesso Al Bano in una intervista nel nuovo numero del settimanale Chi. In essa il cantante di Cellino San Marco precisa: "A volte è previsto che ci sia, ma altre no... Ci sono solo io". Il tour non proseguirà ancora a lungo in quanto a breve Al Bano comincerà un nuovo progetto televisivo all'interno del programma The Voice. Sarà lui uno dei coach alla ricerca dei nuovi talenti, uno dei suoi ultimi impegni prima del già annunciato ritiro previsto per fine anno.

Albano Carrisi e i progetti dopo il ritiro

Nell'intervista rilasciata al settimanale Spy, Albano Carrisi ammette che il suo corpo ha cominciato a lanciargli dei segnali che ha dovuto ascoltare: "Gli interessi sono tanti, tanti gli stress, le distanze, il jet lag. È un mestiere che ti mette davanti a tante prove faticose anche se bellissime". Da qui il desiderio di ritirarsi a vita privata, dedicandosi più che altro ai suoi figli ma continuando a strizzare l'occhio alla musica, la sua vera passione fin da quando era un ragazzo: "Adoro stare con i miei figli. Scriverò canzoni e mi occuperò di musica senza allontanarmi da casa. La musica per me resta una medicina. Quando ero ragazzo facevo il contadino al fianco di mio padre, ma con la testa ero cantante. La musica era il mio tappeto volante verso la libertà". E anche nel periodo più difficile della sua vita, quando la figlia Ylenia è scomparsa ed è arrivata anche la separazione da Romina, è stata proprio la musica ha rappresentare per lui una delle poche ragioni di vita: "Sono tornato a vivere grazie alla musica: cantare per me era come andare dallo psicanalista".

