Alessia Mancini Vs Rosa Perrotta/ Lite e incendio nella notte all'Isola dei Famosi 2018: i dettagli

Isola dei Famosi 2018, scoppia la lite tra Alessia Mancini ed Rosa Perrotta. La capanna dei Peor brucia a causa di un incendio e la colpa ricade sull'ex tronista.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Ancora scontri all'Isola dei Famosi 2018 e ancora una volta donne protagoniste. Sull'Isola del Peor la notte è stata molto turbolenta a causa di un incendio che ha bruciato la capanna dei naufraghi. Il fuoco è divampato nella notte fino a bruciare l'abitazione del gruppo dei peggiori. Da qui la lite tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta. A controllare il fuoco nel turno in cui è poi divampato l'incendio era la Perrotta, che tentando di non farlo spegnere lo ha ravvivato a punto tale da farlo diventare troppo alto per domarlo. Da qui l'incendio che ha bruciato la loro capanna. Ad accusare Rosa è allora Alessia Mancini, dichiarando che "Se una cosa non sei capace di farla non la fai". Parole che scatenano inevitabilmente il faccia a faccia tra i due.

BOTTA E RISPOSTA DI FUOCO TRA ALESSIA E ROSA

Rosa, stanca del comportamento, a suo dire, da superiore di Alessia, sbotta: "Mi togli l'aria sempre con questo fare da maestrina, basta, tu vuoi i soldatini, sei contenta quando hai un gruppo che puoi comandare, ma io non sono un soldatino, mi dispiace". Alessia Mancini non ci sta: "Sei esattamente come me allora, se non ti vado bene evitami!". Il botta e risposta continua, e ancora la Perrotta accusa la Mancini: “Tu vuoi imporre la tua superiorità. Sei sempre lì a parlare e a fare la prima della classe”. Il faccia a faccio è rovente ma poi si placa tra le due ragazze che, dopo un po' di giorni, si ritrovano nello stesso gruppo. Rosa infatti questa settimana non è capitata con il gruppo dei suoi "preferiti" composto da Marco, Paola e altri "giovani".

