Alessia Marcuzzi, canna-gate/ Striscia la notizia e Stefano De Martino la inguaiano? (Isola dei famosi 2018)

Alessia Marcuzzi è stata sbugiardata da Striscia la notizia ieri sera: il tg satirico ha mostrato un fermo immagine che conferma le telecamere nella villa dell'Isola dei famosi.

16 febbraio 2018 Redazione

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi

Non c'è solo un giorno di pace per Alessia Marcuzzi, chiamata a fare i conti con il suo incubo a L'Isola dei famosi: il 'canna-gate'. Dalla dichiarazione in diretta di Eva Henger ha tentato di chiarire la situazione con parole poco convincenti, ma ha finito per peggiorare una situazione spesso ai limiti del ridicolo. Per cercare di far rientrare le minacce e le accuse reciproche di Eva Henger e Francesco Monte, la conduttrice ha infatti rivelato che le indagini della produzione non hanno portato a nessun risultato. Il motivo? Nella villa in cui i naufraghi hanno soggiornato prima dello sbarco sull'isola, non ci sarebbero state (il condizionale è d'obbligo) le telecamere: "Noi non siamo il GF, non ci sono telecamere 24 ore su 24, noi abbiamo degli operatori che entravano con le telecamere". Un'affermazione che aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno, soprattutto considerando che solo qualche giorno prima Stefano De Martino aveva ammesso il contrario. E allora, chi dei due diceva la verità...

Stefano De Martino e Striscia la notizia mettono in crisi Alessia Marcuzzi?

Le dichiarazioni contrastanti di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non sono mai state chiarite in puntata, come qualche telespettatore de L'Isola dei famosi 2018 si sarebbe aspettato. Il dubbio sulla presenza, o meno, delle telecamere della famosa villa era rimasto, almeno fino a quando Striscia la notizia ha deciso di intervenire. Ieri sera, nella puntata della brutta figura di Federica Panicucci, c'è stato spazio anche per un fermo immagine di un video che aveva pubblicato Stefano De Martino. E ancora una volta, il ballerino appare particolarmente utile per ricostruire i fatti. In esso si vede perfettamente che le telecamere fisse nelle stanze della famosa villa c'erano.... eccome! E allora perché negarlo davanti a milioni di persone? Alessia Marcuzzi riuscirà a dare una spiegazione plausibile questa volta?

© Riproduzione Riservata.