Amici 17/ Anticipazioni e news: Einar in crisi viene consolato da Irama, Zic rimproverato da Zerbi

16 febbraio 2018 Valentina Gambino

Proseguono a rilento le dinamiche dentro la scuola di Amici 17. In attesa che il serale possa veramente ringalluzzire le sorti del programma, scopriamo cosa è successo in questo ultimo periodo. Complice la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2018, anche il programma di Queen Mary è stato abbondantemente bistrattato dai telespettatori. C'è da dire anche che, un programma del genere, pare ormai avere regalato proprio tutto al suo pubblico e forse, sarebbe anche il caso di cambiare registro. Dopo 17 edizioni, anche un format rodato come Amici, ha perso visibilmente il suo smalto, offrendo al pubblico dei "talenti con poco talento" che non sono più in grado di emozionare e raccontare una storia come si deve. Einar, tra gli allievi più amati dalle ragazzine, continua ad avere dei problemi d'intonazione e adattamento. Ed infatti, anche Rudy Zerbi parlando con lui, sostiene che il ragazzo faccia “due passi avanti e due indietro”. Nulla da dire sulle doti artistiche ma il suo essere discontinuo e insicuro, potrebbe creare problematiche per la corsa verso il serale. Poi Zerbi annuncia che, qualora la sua squadra dovesse perdere durante lo speciale di domani, lo rimetterebbe senza dubbio in sfida.

Amici 17: Einar e Zic in crisi, continua la punizione degli altri

Ancora problemi per Valentina che, a lezione dalla Celentano viene sgridata dalla prof per avere dato del tu agli assistenti in sala con lei. Dopo averle assegnato un tango, le difficoltà della ballerina sono evidenti. Una volta terminata la lezione, un pianto liberatorio in bagno è ciò che ci vuole, accompagnato dai soliti interrogativi: "Cosa vuole la Celentano da me?". Giusy Ferreri e Paola Turci si complimentano con Nicole per la forza con la quale ha affrontato la sfida dello scorso sabato. Irama ed Einar hanno fatto amicizia e il primo incoraggia il secondo, offrendogli i medesimi consigli di Zerbi. Il ragazzo appare demoralizzato perchè non sa quali cambiamenti potere apportare al suo carattere. Per quanto riguarda la musica, problemi anche per Zic, sempre a lezione con Rudy Zerbi che sostiene di averlo salvato esclusivamente per la richiesta della collega Paola Turci. L’allievo di canto, porta a casa tutti i “consigli” del docente e poi ne discute in sala relax con Valentina, nella speranza di poter fare cambiare idea al prof. Cosa accadrà domani durante lo speciale? Nel frattempo, dopo gli “allievi spazzini”, continua anche la seconda punizione dei ragazzi che puliscono, apparecchiano e sparecchiano i tavoli della sala relax.

