Antonella Clerici/ Dimentica il gossip per una sera e si prepara alla prima: cosa indosserà? (Sanremo Young)

Antonella Clerici pronta all'esordio a Sanremo Young. La conduttrice dimentica scadenze e gossip sull'addio alla Rai per una sera e si prepara alla prima del talent.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Antonella Clerici

Parte questa sera, 16 febbraio 2018, la prima puntata di Sanremo Young. Alla guida del talent dedicato ai più giovani - ragazzi con meno di 18 anni - c'è Antonella Clerici. La conduttrice è in questo periodo al centro del gossip per il presunto addio alla sua trasmissione più nota, La Prova del Cuoco, addio che potrebbe arrivare molto presto visto che il contratto con la Rai è in scadenza. Questa sera Antonella dimentica il gossip e le voci sul suo futuro televisivo per dedicarsi alla prima di uno show che debutta su RaiUno alle 21.10 circa e che la ritrova alle prese con i giovani talenti. Solo pochi giorni fa, la conduttrice - apparsa a sorpresa nella conferenza stampa del Festival di Sanremo - ha presentato il nuovo format con queste parole.

LE ANTICIPAZIONI DI ANTONELLA CLERICI

“Speriamo che rimanga un po’ dell’energia e della luce di questo Festival per la prima edizione di Sanremo Young“ e sugli ospiti “Chiaramente abbiamo invitato Claudio Baglioni e speriamo che venga a trovarci”. Intanto nella prima puntata è prevista la presenza di Paolo Bonolis e Richard Gere“. Antonella Clerici si è espressa anche sui ragazzi in gara e la giuria, svelando: “I ragazzi sono molto molto bravi. A giudicarli, fino alla finale del 16 marzo, ci sarà una Academy, composta da 10 esperti, di cui fanno parte Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta ed Elisabetta Canalis“. Ma cosa indosserà questa sera la conduttrice? Sfoggerà uno dei suoi abiti in paillettes, uno dei suoi amati tailler o un abito lungo?

