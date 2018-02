BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Stefania Roccca si aggiunge al cast ufficiale: ecco i papabili nuovi nomi

Stefania Rocca è uno dei nuovi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2018. Insieme a lei si fanno i nomi di altri volti noti, quali Giovanni Ciacci.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Ballando con le stelle 2018

La nuova edizione di Ballando con le stelle 2018 esordirà sabato 10 marzo anche se continuano a rimbalzare le voci di una possibile variazione della data. Nel frattempo, il cast si fa ogni giorno più chiaro e ieri è andato ad aggiungersi un altro nome ufficiale ai tre già noti: l'attrice Stefania Rocca si metterà alla prova nei balli di coppia, insieme ai già noti concorrenti Nathalie Guetta, Eleonora Giorgi e Francisco Porcella. Un nome gradito ai telespettatori del programma, che in passato hanno avuto modo di conoscere e affezionarsi soprattutto grazie alla fiction di Rai 1 Una grande famiglia, nella quale la Rocca ha recitato al fianco di Stefania Sandrelli e Alessandro Gassman. L'annuncio della partecipazione dell'attrice senese è stato dato da Milly Carlucci durante la puntata de L'Eredità, che era già stata registrata nei giorni scorsi. La conduttrice avrebbe dovuto partecipare ad altri programmi Rai, annunciando pian piano i nomi di gran parte del cast ufficiale ma la notizia della morte di Bibi Ballandi l'ha sorpresa, facendole fare un passo indietro.

Ballando con le stelle 2018: l'annuncio del cast è stato rimandato

La giornata di ieri avrebbe dovuto essere decisiva per gli appassionati di Ballando con le stelle 2018, curiosi di conoscere i dettagli del cast ufficiale della tredicesima edizione. Milly Carlucci avrebbe dovuto annunciare i nomi dei ballerini in una staffetta all'interno dei vari programmi Rai da Uno Mattina a Storie Vere, da La Vita in diretta all'Eredità fino a Porta a Porta ma la notizia della morte di Bibi Ballandi ha cambiato ogni proposito. Solo l'Eredità, trattandosi di una puntata registrata, ha segnalato il nome della concorrente Stefania Rocca. Restano dunque i dubbi, che potrebbero essere svelati solo nei prossimi giorni. Tra i papabili ballerini segnaliamo Benedetta Rinaldi, Valerio Scanu (che dovrebbe cambiare il suo ruolo dello scorso anno) ma anche Giovanni Ciacci: secondo quanto riporta il settimanale Spy, infatti, quest'ultimo potrebbe essere il nuovo Platinette ed esibirsi al fianco di uno dei ballerini storici del programma ovvero Raimondo Todaro, Samuel Peron o Maykel Fonts.

