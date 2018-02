BEAUTIFUL / Nicole ascolta il consiglio di papà Julius? Maya nel panico (Anticipazioni 16 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 febbraio: Nicole si confronta con il padre Julius riguardo la firma dei documenti per l'adozione di Lizzie. Lui ha le idee chiare...

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Va in onda oggi una nuova puntata di Beautiful, la soap americana come sempre protagonista del pomeriggio di Canale 5. Le polemiche dei telespettatori non si placano a causa della brevità delle puntate, che rendono le trame lente e in parte noiose. L'arrivo di Sheila Carter, uno dei più grandi colpi di scena degli ultimi anni, è quindi passato quasi inosservato a causa del poco spazio a lei dedicato quotidianamente. E mentre le polemiche regnano nei social network, terrà banco anche oggi la discussione in merito al suo dichiarato cambiamento. La dark lady cercherà di convincere Ridge a darle un'opportunità, dimenticando i suoi tanti errori del passato ma per lui sarà impossibile dimenticare indrighi, crudeltà e gravi rischi corsi. Ben più disponibile sarà invece Eric che già decenni or sono aveva fatto capire di essere disposto a dare credito alle parole della donna che aveva sposato.

Beautiful: il consiglio di Julius a Nicole

Insieme alle trame relative al ritorno di Sheila Carter a Los Angeles, con tutte le conseguenze del caso, la puntata di Beautiful di oggi concederà ampio spazio ai dubbi di Nicole. Maya le ha portato i documenti per l'adozione di Lizzie, chiedendole di aggiungere le firme mancanti ma la sorella ha dichiarato di non essere pronta a farlo. Ha bisogno di tempo per riflettere e ha rimandato tali carte al mittente, prendendosi del tempo. Oggi sarà compito di Rick informare Zende in merito a questi dubbi, chiara conseguenza della scoperta della sterilità di Nicole. Nel frattempo anche quest'ultima si troverà a colloquio con una delle persone che è sempre stata contraria alla gravidanza surrogata. Parliamo di papà Julius che, anche in questo caso, dimostrerà di non avere cambiato idea e consiglierà alla figlia minore di non firmare tali documenti: solo così potrà essere felice al fianco della bambina che lei stessa ha partorito e che comunque è sua figlia sotto ogni punto di vista.

