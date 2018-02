BIBI BALLANDI/ Il grande uomo dietro l'innovatore di tv e musica

Bibi Ballandi è morto ieri all'età di 71 anni. Nel mondo dello spettacolo era noto anche per le sue qualità umane e la sua elegante gentilezza. Il ricordo di ALBERTO CONTRI

16 febbraio 2018 Alberto Contri

Bibi Ballandi (Lapresse)

La scomparsa di Bibi Ballandi ha suscitato un grande cordoglio in tutto il mondo dello spettacolo, non solo per la grande quantità di artisti da lui coinvolti nei suoi programmi e nelle sue produzioni, ma per le sue qualità umane davvero insolite in un grande impresario dello spettacolo. Si presentava con il suo immancabile impermeabile chiaro, il suo principe di Galles e la sua cravatta, con la sua parlata romagnola, e al massimo avresti potuto prenderlo per un funzionario di banca. Era estremamente affabile, attento, cortese, e amava circondarsi di collaboratori che avevano lo stesso tratto umano.

Si affacciò al mondo della musica all'epoca in cui cominciò a spopolare sulle colline romagnole il mitico locale Bandiera Gialla, dove gli venne l'idea di registrare i primi show televisivi come "Blitz", "Be Bop a Lula", "Hamburger Serenade". Era il 1983. Sette anni dopo produsse "Stasera mi butto", primo talento per imitatori, poi "Beato tra le donne" con Paolo Bonolis, e quindi cominciò con una fortunata serie di eventi come i Capodanni in diretta da diverse città d'Italia, che confermarono la sua capacità di ideare, produrre e portare a compimento eventi assai complessi.

Come non ricordare tra questi il concerto in onore di Giovanni Paolo II per il quale mise insieme, tra gli altri, Bob Dylan e Adriano Celentano. Grande appassionato di musica, importò in Italia il format francese di "Taratata", per il quale riuscì a far venire Bruce Springsteen e Madonna. Diventato ben presto esperto assoluto di "One man show" ne produsse diversi con artisti del calibro di Morandi, Zero, Dalla, Pausini, Ferilli, Panariello, Albanese, Fiorello e molti altri. Un posto particolare merita il Pavarotti & Friends che fu ripetuto diverse volte.

Non molti conoscono la sua intensa attività nella produzione di documentari in alta definizione sui temi dell'arte e della cultura. Per venire ad anni più recenti, come non ricordare il successo di "Capitani coraggiosi" con Morandi e Baglioni, "Sogno o son desto" con Massimo Ranieri e poi "Ballando con le stelle", e ancora "L'importante è avere un piano" con Stefano Bollani, "Stasera CasaMika", per arrivare al sorprendente successo di pubblico e di critica di "La mia danza libera" con Roberto Bolle.

Quando ero nel CdA della Rai e già presidente di Pubblicità Progresso approfittai della sua amicizia per convincere Lucio Dalla a scrivere appositamente una canzone per la campagna di Pubblicità Progresso 2003 che trattasse la bellezza e la dignità della vita anche nel corpo di un disabile. Non solo scrisse una commovente canzone "Per sempre presente" che inserì nel disco "Lucio", ma si coinvolse talmente nel progetto che ci mise a disposizione il regista dei suoi videoclip Ambrogio Lo Giudice che ci realizzò uno splendido video, sulla base della canzone, girato in una cooperativa (la Solcoop) che restituisce dignità ai disabili riuscendo a farli lavorare come terzisti per l'industria.

Solo l'altro ieri lo avevo cercato per chiedergli un'informazione, ma al suo cellulare avevo trovato il suo assistente che si scusava perché Bibi era temporaneamente occupato a seguire alcune cure all'ospedale di Imola. Da molti anni combatteva da vero resiliente qual era contro un tumore importante, potendo anche contare sui notevoli progressi in questo campo della medicina.

Contavamo sul fatto che c'è l'avrebbe fatta anche stavolta, e purtroppo non è stato così. Mi piace ricordare che negli ultimi dieci anni in cui era impegnato nella sua dura battaglia non ha mai smesso di lavorare e di trattare sempre tutti con la sua affettuosa ed elegante gentilezza.

