Belen Rodriguez/ Dalle Maldive a Londra: le vacanze proseguono anche senza Andrea Iannone?

Belen Rodriguez, concluso il viaggio alle Maldive, si è trasferita a Londra per alcuni impegni legati alla campagna pubblicitaria della Swarovski di cui è testimonial.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Il viaggio di Belen Rodriguez continua e la porta da una parte all'altra del Globo in pochi giorni: il ricordo della vacanze alle Maldive, nello splendido atollo nel quale si era recata anche in passato, è solo un pensiero ormai. E nella mente restano le splendide immagini in compagnia di Andrea Iannone, che ha dovuto spostarsi in Thailandia dove da domani avranno inizio le nuove foto della MotoGp. Anche Belen però non ha fatto ritorno a Milano dopo essersi goduta lo spendido sole tropicale. Dal caldo delle Maldive si è infatti spostata alla piovosa Londra, insieme a mamma Veronica Cozzani e al figlio Santiago. In questo caso non si tratta però di un semplice viaggio di piacere: come riporta l'ultimo post pubblicato su Instagram dalla modella, la trasferta londinese è legata alla campagna pubblicitaria della Swarovski, brand per il quale si era diretta a New York poco meno di un mese fa (clicca qui per vedere la foto in cui conferma il viaggio a Londra).

Belen Rodriguez a Londra per la Swarovski

Belen Rodriguez si trova a Londra per nuovi impegni legati alla campagna pubblicitaria della Swarovski, marchio che rappresenta fin dalla scorsa estate. Anche nonna Veronica Cozzani l'ha seguita per stare insieme al piccolo Santiago, mentre Belen è alle prese con i suoi impegni promozionali. Nel frattempo gli altri fratelli Rodriguez si trovano in Italia alle prese con qualche problemino: Jeremias è particolarmente attivo su riviste e social network dove ha racconato di avere rifiutato la poltrona di tronista di Uomini e donne. Cecilia, invece, ha il suo bel da fare a placare le polemiche per quanto accaduto a Striscia la notizia, quando Valerio Staffelli l'ha sorpresa non lontano dal suo ex Francesco Monte ipotizzando che tra loro ci sia stato un incontro segreto. Comunque sia i Rodriguez continuano ad essere sulla cresta dell'onda nel bene e nel male, tanto che si continua a vociferare che possa essere presto chiamato per portare un po' di movimento alla noiosa edizione de L'Isola dei famosi 2018.

© Riproduzione Riservata.