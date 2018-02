CODICE: SWORDFISH/ Su Iris il film con John Travolta e Hugh Jackman (oggi, 16 febbraio 2018)

Codice: Swordfish, il film in onda su Iris oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: John Travolta e Hugh Jackman, alla regia Dominic Sena. La trama del film nel dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST JOHN TRAVOLTA

Il film Codice: Swordfish va in onda su Iris oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 23.40. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel lontano 2001 negli Stati Uniti d’America grazie all’interessamento di un cartello di case di produzione (Jonathan Krane Group, NPV Entertainment, Silver Pictures ). Il film diretto da Dominic Sena si basa su un soggetto scritto da Skip Woods. Ottimo il cast di attori tra di essi si evidenziano John Travolta e Hugh Jackman, gli attori americani rispettivamente vestono i panni di Gabriel e Stanley. La pellicola che viene mandata in onda nella seconda serata di oggi, venerdì 16 febbraio 2018, non è ascrivibile al genere delle prime televisive essendo stata, vista anche l'anzianità di produzione, programmata diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi del bel Paese. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CODICE: SWORDFISH, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Stanley Jobson un hacker in libertà vigilata. Stanley ha il divieto di avvicinarsi alla figlia che di fatto vive esiliata nella villa della madre una pornostar alcolizzata. La vita di Stanley cambia allorquando una sua amica Ginger Knowles lo chiama allo scopo di incontrare il suo capo, un certo Gabriel. Quest’ultimo convince il pirata informatico a tentare un colpo infiltrandosi in un fondo che di fatto non dovrebbe esistere. Una volta riuscite a forzare le misure di sicurezza informatiche per Stanley sono pronti ben dieci milioni di dollari. Allettato dai guadagni che di fatto potrebbero fargli cambiare vita l’uomo accetta. Una volta iniziato il lavoro l’hacker si rende conto di essere finito al centro di un gioco molto pericoloso, Gabriel è infatti il capo di un gruppo filo governativo, Ginger è invece un agente segreto che lavora sotto copertura. Lo spettatore viene portato tra ricatti indicibili e attentati spaventosi, al culmine di questi l’ex moglie di Stanley e il suo attuale marito vengono uccisi e sua figlia rapita. Tutto nel mondo degli agenti segreti non è come sembra alla fine sia Gabriel che Ginger salveranno non solo la pelle, ma riusciranno a elevare la sicurezza americana, stante che con i soldi prelevati da Stanley riescono ad organizzare delle azioni che mettono fuori gioco pericolosi terroristi anti americani. Il finale è dedicato al tentativo fatto dall’hacker di riottenere l’affidamento della figlia, la prova riesce ad essere superata non solo per la mancanza della madre ormai deceduta ma anche per l’intercessione dei servizi segreti a stelle e strisce, che cosi vogliono ricompensare il pirata informatico dei suoi servizi resi alla nazione.

