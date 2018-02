Carlo Cracco dopo Masterchef / "Insegnare a mangiare in tv? Funziona di più uno che urla"

16 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Carlo Cracco

Dopo l'addio a Masterchef Italia, Carlo Cracco si prepara a dare il via a un nuovo ambizioso progetto, che avrà inizio nei prossimi giorni con l'inaugurazione del suo nuovo ristorante nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele di Milano. La sua nuova frontiera, assicura il celebre chef stellato sulle pagine del settimanale "Spy", "è quella del mangiare bene per stare bene" ed è con questa nuova consapevolezza che, da questo momento in poi, ha intenzione di "insegnare a mangiare per star bene". E sulla possibilità di portare il suo nuovo impegno sul piccolo schermo, Carlo Cracco non ha alcun dubbio: "Non è così semplice, in tv funziona di più uno che urla o che fa il cretino"; dal suo punto di vista, infatti, "Insegnare a mangiare per il proprio benessere non è facile", anche se potrebbe essere proprio questa l'idea giusta per rivederlo ancora una volta sul piccolo schermo: "Sarebbe un bel passo avanti. Potrebbe funzionare".

"Un grande progetto che sognavo da tempo"

Non solo tv per Carlo Cracco, che nei prossimi giorni, esattamente il 21 febbraio, inaugurerà il suo nuovo ristorante a Milano. "È un grande progetto che sognavo da tempo. Gli spazi si sviluppano su più piani, abbiamo il ristorante e lo splendido spazio della sala Mengoni", rende noto l'ex giudice di Masterchef Italia, che raggiunto dal settimanale Spy non rinuncia a rivelare anche qualche piccola anteprima: "Il Caffè è la grande novità, perché ha un'impronta internazionale: qui ci trovi la piccola colazione del mattino, il lunch, la sala da the, l'aperitivo, ma anche la cena e il dopocena. E poi c'è la cantina, una delle migliori in città, dove è possibile degustare, ma anche acquistare il vino". Fra i recenti progetti del noto chef, anche la collaborazione con MSC Crociere: "Siamo arrivati al sesto anno di collaborazione. Per loro ho studiato dei piatti specifici, ma organizzo anche dei laboratori per bambini".

