Chiara Maci mamma bis/ È nato Andrea, primo figlio con Filippo La Mantia

Chiara Maci è diventata mamma per la seconda volta! È nato Andrea, fratellino di Bianca e primo figlio avuto con lo chef Filippo La Mantia.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Chiara Maci mamma

«Benvenuto al mondo piccolino, pensavo mi scoppiasse il cuore»: è con questo messaggio, che affianca una foto nella quale si intravede la manina del neonato, che Chiara Maci annuncia sui social la nascita dei suo secondogenito. È un maschietto e il nome è già stato scelto: Andrea. Pochi dettagli e tanta gioia nel messaggio su Instagram della nota food blogger, che annuncia la nascita del primo figlio di Chiara con Filippo La Mantia, noto chef. Andrea è però il fratellino di due bambine: Bianca, figlia che Chiara Maci ha avuto circa 4 anni fa dalla sua precedente relazione, e della figlia del compagno Filippo. Una famiglia allargata quella di Filippo e Chiara, che oggi si amplia con un nuovo elemento.

CHIARA MACI MAMMA: UNA PREVISIONE RISPETTATA!

Il piccolo Andrea pare sia però arrivato con qualche giorno di anticipo, cosa che tuttavia era stata pronosticata da Filippo La Mantia a Vanity Fair qualche settimana fa: «La scadenza è a fine febbraio, ma noi siamo sicuri che arriverà prima. Chiara è pronta, le donne le sanno queste cose». E Chiara in effetti non si è sbagliata. D'altronde negli ultimi giorni, la food blogger - che su Instagram è nota come "Chiarainpentola" - aveva fatto capire mancasse ormai pochissimo alla nascita del suo bebè. I teneri scatti della culla pronta o della piccola Bianca intenta a baciare il pancione della mamma con dentro il fratellino in arrivo sono gli ultimi che Chiara ha pubblicato su Instagram prima dell'arrivo di Andrea.

