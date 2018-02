Filippo Nardi nudo per Bianca Atzei/ Video Isola dei Famosi, lei lo sfida: “Credi che non ho il coraggio?”

Filippo Nardi nudo per Bianca Atzei: lei lancia la sfida e lui la coglie al volo spogliandosi per andare a pescare. Provocazioni reciproche tra i due naufraghi dell'Isola.

16 febbraio 2018 Emanuela Longo

Filippo Nardi nudo

Gli animi finalmente si surriscaldano all'Isola dei Famosi 13 e dopo giorni di noia ci pensa Filippo Nardi a risollevare l'umore, almeno quello della cantante Bianca Atzei, al punto da mettersi letteralmente a nudo davanti a lei. Ma cosa è successo nelle ultime ore in quel dell'Honduras? Filippo e Bianca hanno dimostrato di avere una simpatia reciproca al punto da stuzzicarsi a vicenda. Il livello di confidenza tra l'ex gieffino e la cantante è ormai tale da portare nel giro di poche ore dal gioco alla discussione, fino alla sfida provocatoria a favore di telecamera. Tutto si è consumato sull'Isola dei Mejor durante il loro 23esimo giorno di permanenza in Honduras. Prima di dormire, Filippo Nardi ha iniziato a stuzzicare in modo giocoso ma con un pizzico di malizia la sua compagna di avventura televisiva, al punto da dirle: "Puoi fare quello che vuoi col mio corpo". Lei finge bonariamente di picchiarlo ma anche questo rappresenta motivo di provocazione: "Tutte le scuse sono buone per toccarmi", le dice Nardi. Dopo un bacio sulla guancia affettuoso i due si addormentano mano nella mano. Dall'iniziale quiete però si è ben presto passati alla tempesta a causa del fuoco che, durante la notte, si è spento. I tentativi di Filippo il giorno successivo sono stati vani e solo l'intervento di Bianca ha permesso di recuperare l'importante fuoco. La discussione tra i due però, scoppia per via di un differente tipo di legno usato per accendere il fuoco.

FILIPPO NARDI NUDO DAVANTI A BIANCA ATZEI: PROSEGUONO LE PROVOCAZIONI

La discussione iniziale sul fuoco non ha tuttavia impedito a Filippo Nardi e Bianca Atzei di riavvicinarsi e tornare a stuzzicarsi a vicenda. "Mi porti un'aragosta per farti perdonare?", ha quindi domandato lei. Se l'ex gieffino è più propenso a tornare sulla lite avuta in mattinata, differente è la posizione della cantante che lo incalza: "E allora quest’aragosta me la prendi? Però non andare con questi pantaloni, ce l'hai il costume!". "Devo andare nudo?", domanda lui con tono provocatorio. "Se hai il coraggio... vai a prendere l'aragosta nudo", replica lei. "Credi che non ho il coraggio io?", le risponde con un sorrisetto provocatorio e poco dopo... si spoglia! Nardi si avvia così verso il mare, sotto lo sguardo divertito ed imbarazzato di Bianca che gli urla: "Sei un cretino!", mentre lui si immerge per pescare. A ridere della scena anche Elena Morali e Marco Ferri, compagni di Isola della Atzei. Come proseguirà questo intenso scambio di provocazioni tra l'ex gieffino e dj e la cantante dal cuore spezzato? CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.