Francesco Monte/ Paola Di Benedetto ripensa a lui: "Non so cosa provo" (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte: dopo la fredda reazione avuta nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto torna a pensare a lui e si confessa con Marco Ferri.

16 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Cosa accadrà tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto quando la modella tornerà dall’Isola dei Famosi 2018? L’ex tronista, attraverso un videomessaggio, ha fatto sapere al pubblico e Paola che la sta aspettando. Da parte sua, Madre Natura ha reagito in modo freddo al saluto di Francesco Monte spiazzando non solo i fans del reality show ma anche gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier. A distanza di ore, però, Paola è tornata a parlare di Francesco. A Marco Ferri, infatti, ha confessato di non sapere cosa accadrà con l’ex tronista non sapendo ancora quali sono i suoi veri sentimenti. “C’è un modo per riprendere quello che abbiamo lasciato. Però ti ripeto io non so cosa prova per cui”, ha detto Paola a Marco il quale le ha consigliato di riprendere la frequentazione con Francesco seguendo il suo cuore. Da parte sua, Monte non ha chiuso le porte ad una futura conoscenza con Francesco: tra i due scoppierà l’amore?

FRANCESCO MONTE, UN FUTURO NELLA RECITAZIONE?

Dopo aver tentato di farsi conoscere per quello che è sull’Isola dei Famosi, Francesco Monte è tornato in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger. Lentamente, sta tornando alla normalità sperando di poter continuare a studiare recitazione e avere un futuro in quel campo. Francesco Monte ha già mosso i primi passi e domenica 18 febbraio sarà uno dei protagonisti della nuova fiction di canale 5, Furore. Monte, inoltre, ha anche vestito i panni di un pastore per un fotoromanzo di Grand Hotel. Carlo Micolano, il regista, ha così difeso Monte: "Ma quale drogato, lavoro con lui da anni, dall'alba a notte fonda. Beve solo succhi di frutta, fuma di rado e come molti ragazzi si fa le sigarette da solo: forse l'equivoco è nato da lì. Ho settant'anni: so distinguere una sigaretta da uno spinello. Abbiamo girato nelle terre colpite dal sisma. E Francesco, con il suo cuore d'oro, è diventato il beniamino di tutti".

