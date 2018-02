Francesco Nozzolino/ Video, siparietti virali con il padre: “Un topo? Che fa, è solo ‘na...” (Pomeriggio 5)

Francesco Nozzolino dopo essere stato aggredito a Sarno da un gruppo di adolescenti scalmati, racconta l'accaduto a Pomeriggio 5, in diretta da Barbara d'Urso, ecco cosa è successo.

16 febbraio 2018 - agg. 16 febbraio 2018, 18.35 Valentina Gambino

Francesco Nozzolino

Barbara d’Urso, tornando in studio dalla pubblicità, ha affermato di volere ridere un poco e così, ha mandato in onda un divertente video di Francesco Nozzolino a Sarno con il padre, alle prese con un topo e la sua paura dopo averlo visto. Durante il filmato, l’esternazione: “Zoccol*!”. Di ritorno in studio, la ruspante conduttrice napoletana ha avuto modo di precisare: “In alcuni posti del Sud il topo al femminile si chiama in quel modo…”. “Poi non hai detto una parolaccia, ma hai detto ‘topa’ in terrone”, continua la ruspante conduttrice. Di seguito, l’argomento si è spostato parlando ancora dell’Isola dei Famosi e le dinamiche degli ex naufraghi. Ed intanto, riguardo ‘l’aggressione’ ai danni di Nozzolino, la star di Avanti un altro aveva scritto su Facebook: "Mentre camminavo verso la stazione, sono stato assalito da un gruppo di ragazzini che mi hanno riempito di schiuma e poi hanno anche diffuso questo video nel web!!! Sono adirato! Mi chiedo in che mondo viviamo che non si ha più neanche la libertà di passeggiare con serenità, alla mercè di un branco di dieci-dodicenni che, forse, non sanno neppure dove sia di casa l’educazione e la legalità! E qualcuno mi ha anche scritto: “È Carnevale e se non ti piacciono queste cose, stattene a casa!” MA STIAMO SCHERZANDO?!?! E non sto qui a riportarvi gli epiteti omofobi che mi hanno urlato una ventina di altri ragazzini in scooter all’uscita della stazione di Pompei! RESTO INTERDETTO!". A seguire ecco il video mandato in onda durante Pomeriggio Cinque. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Nozzolino dalla d'Urso dopo l'aggressione



Francesco Nozzolino dopo l'aggressione a Sarno, è intervenuto a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso. Lo scorso 12 febbraio, la star di Avanti un altro è stato vittima di alcuni bulli che inseguendolo lo hanno insultato per strada durante carnevale. "Io mi sono sfogato... sono stati invadenti e maleducati. Io stavo con mio padre e andavano di fretta ad un appuntamento. Loro mi hanno accerchiato e mi hanno spruzzato schiuma spray". Nozzolino specifica che non aveva tempo da perdere e nonostante il padre avesse provato anche a fermarli, non ci sono riusciti in alcun modo. Il 27enne della provincia di Salerno con i suoi 170 kg esibiti con disinvoltura si è poi sottoposto ad una serie di diete fino a diventare paziente del prof Sorrentino. Lui non ama solo mangiare, ma gli piace anche cucinare e non disdegna l’attività fisica ed alcuni video mentre corre, salta e nuota che hanno spopolato sul web ne sono la dimostrazione. Con “The Lady” di Lory del santo, la sua popolarità è arrivata poi alle stelle. A Sarno questi ragazzini dopo avergli spruzzato la schiuma l’hanno preso in giro anche per il suo peso. “Non ho denunciato l’accaduto perché si tratta di una ragazzata…”, spiega Nozzolino. “A che serve tutto questo? – afferma il padre di Francesco – è una questione di educazione”. Barbara d’Urso dichiara che si tratta solo di una bravata.

Nozzolino da Barbara d’Urso: Floriana lo difende

“È simpatico ma ovvio che se si veste in questo modo gli altri lo prendano in giro…” sostiene in collegamento Roger Garth. “Io se mi vesto in modo eccessivo dovrei essere lo zimbello di tutti?”, domanda Nozzolino e la conduttrice dà ragione alla star del MiniMondo così come Floriana Secondi in studio: “Ci vuole educazione, stiamo diventando troppo cafoni!”. Ad un certo punto del video gli urlano anche “ciccione”. Ed infatti, così come sostiene anche Biagio D’Anelli il problema non era la schiuma spruzzata addosso, ma questa sorta di discriminazione. “Se lui si veste in questo modo è il suo carattere… poi per quanto riguarda le parole dette, assolutamente no!”, sostiene Rebecca, figlia di Valerio Staffelli. “Lui si può vestire come vuole ma una persona deve prendersi le responsabilità di ciò che fa…” sbotta ancora Garth. “Questo è puro bullismo Roger!”, sbotta D’Anelli. “Tutte le persone speciali sono state vittime di bullismo…”. “A Pompei lo stesso giorno in stazione un gruppo di ragazzi hanno cacciato i telefoni e si sono messi a filmare sfottendomi con i peggiori epiteti omofobi esistenti, mi hanno chiamato ricch*one in mezzo la strada ed io stavo sempre con mio padre”. Dopo la messa in onda del video, Barbara d'Urso lancia l'appello: "Se qualcuno dei ragazzini vuole chiedere scusa io sarei felice...".

