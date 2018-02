Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno insieme?/ Gemma Galgani furiosa a Uomini e Donne: è polemica!

Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti e Anna Tedesco: i due stanno insieme? La nota dama ne è convinta e scoppia lo scontro in studio.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Nello studio di Uomini e Donne le polemiche continuano soprattutto quando si parla di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nelle nuove puntate in onda su Canale 5, il noto cavaliere ha riacceso i sospetti del pubblico, di Gianni Sperti e, più di tutti, proprio di Gemma per un regalo fatto in diretta ad Anna Tedesco. La stessa dama con la quale nelle scorse settimane aveva litigato e rotto l'amicizia in seguito alle accuse di tutti di avere una relazione segreta. Anna aveva allora dichiarato prima di voler lasciare il programma per sempre, poi di voler chiudere l'amicizia con Giorgio; le cose sono però andate diversamente. Anna è tornata in studio e ha deciso di riprendere l'amicizia con Giorgio. Il cavaliere ha allora fatto un regalo ad Anna per il suo compleanno, gesto con il quale ha voluto anche sancire questa amicizia.

GEMMA CONTRO GIORGIO: NUOVI SOSPETTI SU ANNA

Un gesto, che Giorgio ha voluto fare in diretta di fronte a tutti, che ha sollevato le critiche di Gianni e di Gemma che, anche nella puntata di oggi, attaccherà il suo ex. Per la Galgani, Giorgio e Anna hanno davvero una relazione, altrimenti certi comportamenti di entrambi non si spiegherebbero. I due continuano a negare e in studio scatta qualche lite tra i tre. Gemma è inevitabilmente ancora gelosa di Manetti, visto che i suoi sentimenti per lui sono ancora vividi. Ma come Gemma anche molti altri sono convinti che, in realtà, tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco ci sia una relazione. Ricordiamo che Gianni Sperti è addirittura arrivato ad ipotizzare che siano "Amici di letto"...

