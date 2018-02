IL PRINCIPE GUERRIERO/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 16 febbraio 2018)

Il principe guerriero, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Charlton Heston e Richard Boone, alla regia Franklin J. Schaffner. La trama del film nel dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Il film Il principe guerriero va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 16.10. Una pellicola che è stata prodotta nel lontano 1965 negli Stati Uniti d’America ed è stata diretta dal bravo Franklin J. Schaffner. Il regista si è basato su un soggetto scritto da Leslie Stevens, John Collier e Millard Kaufman invece, si sono occupati dell'ottima sceneggiatura che ha ottenuto variegati riconoscimenti da parte della critica. Ottimo il cast di attori scelto dalle case di produzione (Universal Pictures, Court Productions, Fraser Productions) tra di essi spiccano Charlton Heston e Richard Boone, gli attori americani rispettivamente interpretano i ruoli di Chrysagon e Bors. Il film è già stato programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene proposto di nuovo per il pomeriggio di oggi, venerdì 16 febbraio 2018.

IL PRINCIPE GUERRIERO, LA TRAMA DEL FILM

La trama verte sulle battaglie che Chrysagon de la Creux deve effettuare per proteggere un territorio che appartiene al Duca William di Ghent, un nobile normanno, dalle scorrerie dei guerrieri Frisoni. Le battaglie che lo spettatore visiona arrivano al culmine e Chrysagon riesce non solo a sconfiggere i barbari ma ad impossessarsi finanche del figlio del capo dei guerrieri avversari, sfruttando quest’ultimo per avere una tregua armata. Durante il periodo dedicato a cercare di ristabilire la pace nei territori, il capo della spedizione governativa si innamora di una bella e conturbante paesana, Bronwyn. La donna è però promessa sposa a un autoctono l'irascibile Marc. Chrysagon fa buon viso a cattivo gioco, ma il giorno delle nozze si presenta in chiesa e reclama lo Ius primae noctis, un diritto che permetteva di fatto a passare la prima notte di nozze con qualsiasi donna che risiedeva nei territori conquistati. Chrysagonfa e Bronwyn fuggono insieme, ma il guerriero deve contrastare l’attacco dei Frisoni che accerchiano la torre che l’uomo aveva fatto diventare il proprio nido d’amore. Solo l’arrivo dei rinforzi permette a Chrysagonfa di salvarsi, dopo il salvataggio il guerriero libera il bimbo che aveva in ostaggio, il suo pensiero è infatti quello di lasciare le armi per dedicarsi a coltivare l’amore con quella che era diventata la sua donna. Marc però non è dello stesso avviso e tende un agguato al rivale, armato di un falcetto quasi lo uccide, con Chrysagonfa che viene salvato da morte certa solo grazie all’intervento del suo secondo in comando. Alla fine Chrysagonfa e Bronwyn devono fuggire per evitare l’ira del duca, con il nobile che non accetta che il sentimento dell'amore possa mettere in pericolo le sue terre e fomentare un'altra rivolta del popolo locale.

