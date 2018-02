IL SEGRETO / Severo e Donna Francisca allo scontro decisivo (Anticipazioni 16 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 16 febbraio: Severo si prepara a portare a termine la sua vendetta contro Donna Francisca ma la situazione rischia di sfuggirgli di mano...

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Canale 5 trasmette oggi l'ultima puntata settimanale de Il Segreto, che domani verrà sostituita da Amici di Maria De Filippi come abitudine consolidata fin dallo scorso autunno. Si ripartirà dal confronto sempre più acceso tra Donna Francisca e Severo, con quest'ultimo pronto a tutto pur di rientrare in possesso di ciò che gli spetta di diritto. Dopo avere scoperto gli intrighi della sua storica rivale, Severo sarà più che mai furioso con lei e la affronterà minacciandola platealmente. Alle parole faranno seguito anche i fatti, in quanto Severo finirà per aggredire la donna. Solo l'intervento di Raimundo eviterà che la situazione degeneri: l'ex locandiere, da sempre amico fidato della famiglia Santacruz, riuscirà a riportare sia Francisca che Severo all'ordine anche se la situazione potrà dirsi tutt'altro che risolta.

Il Segreto: Hernando e i suoi gravi problemi economici

Anche nella puntata odierna de Il Segreto non ci sarà pace per Hernando a causa dei gravi problemi economici della sua azienda. Come ammesso allo stesso Don Anselmo, l'uomo ha dovuto rivolgersi ad un usuraio per evitare il fallimento delle sorgenti ma ora si trova a fare i conti con la richiesta di restituzione del debito. Tali problemi continueranno assere taciuti a Camila che non potrà immaginare di essere con l'intera famiglia sull'orlo della bancarotta. Anche Beatriz continuerà a non sospettare della terribile situazione delle sorgenti e il suo pensiero sarà completamente dedicato a Matias e alla relazione clandestina con lui, nonostante sia ora sposato con Marcela. I due amanti continueranno ad incontrarsi segretamente ma Marcela non sarà l'unica a sospettare di essere tradita dal marito. Anche Emilia oggi penserà che il figlio e Beatriz non abbiano mai smesso di vedersi: sarà un disegno a farle capire che quell'amore potrebbe essere tornato alla ribalta più forte che mai...

