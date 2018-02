Ida e Riccardo/ Uomini e Donne, trono over: la coppia si riavvicina?

Nello studio di Uominin e Donne riflettori puntati su Ida e Riccardo. La coppia del trono over sembra riavvicinarsi, ma il cavaliere frequenta anche Donatella...

16 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria De Filippi conduce “Uomini e Donne”

La bella Ida è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Sotto i riflettori c’è la sia conoscenza con Riccardo, che aveva deciso di farsi temporaneamente da parte. Il cavaliere è stato a Brescia a trovare la dama e tra loro, oltre a dichiarazioni importanti del cavaliere, c'è stato un bacio. Ida però ha ricevuto critiche dagli utenti di Internet che le sono arrivati riguardo alle sue frequentazioni precisando che con gli altri signori ci sono stati incontri solo per un caffè. La dama racconta anche di un episodio che le ha dato fastidio: lo scambio di foto “sexy” di una ragazza tra Riccardo e un amico. Nonostante tutto Ida è decisa a “lottare” per riconquistare il cavaliere, nonostante il cavaliere abbia voluto conoscere anche Donatella (che sta frequentando anche Tomas), con cui c'è stato un bacio.

RICCARDO TRA IDA E DONATELLA

L’opinonista Tina Cipollari pensa che Riccardo sia un superficiale e non abbia nessuna intenzione di legarsi, mentre Sossio prova a mettere un po’ di pepe alla situazione: “Donatella lo sa che lui è stato a Brescia ieri sera?”. Per la dama è giusto che Riccardo continui a sentire Ida, per capire finalmente cosa vuole. Dal canto suo Riccardo spiega che Ida cambia idea con molta frequenza e questo crea un distacco tra loro. Infine Ida ammette di essersi trovata bene com Angela ma solo come amico, non è scattato nulla e chiude la conoscenza con lui. Il cavaliere non condivide la decisione della dama e rivela che Ida gli aveva espresso il desiderio di chiudere con Riccardo, ma lei non conferma la sua versione.

© Riproduzione Riservata.