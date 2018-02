Immaturi, La serie/ Anticipazioni 16 febbraio 2018: Lorenzo e Luisa, dal bacio alla relazione?

Immaturi - La serie, anticipazioni del 16 febbraio 2018, su Canale 5. La gita scolastica permette ai diversi protagonisti di avvicinarsi. Fra chi scatterà il bacio?

Immaturi - La serie, in prima Tv assoluta su Canale 5

IMMATURI - LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 16 febbraio 2018, andrà in onda una nuova puntata di Immaturi - La Serie, in prima Tv assoluta. Si tratta della quinta, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati due settimane fa: Virgilio non ha ancora abbandonato la sua preda, la giovane Doriana, a cui continua ad inviare dei messaggi romantici. La ragazza però non sospetta che il misterioso corteggiatore sia proprio quel compagno di classe più grande e per questo decide di presentargli Kevin, il suo fidanzato. A turbare la vita di Virgilio saranno inoltre le insistenze della moglie, a cui preferisce non rispondere ogni volta che lo contatta. La donna tuttavia ha intenzione di portarlo in tribunale e di accusarlo di abbandono del tetto coniugale, dato che non ha nessuna prova del suo tradimento. Nel frattempo, Claudia è sempre più preoccupata per le condizioni di salute di Simona, che sembra peggiorare nonostante le costose cure.

Dopo essersi interrogato a lungo sul perché la donna si interessi così tanto alla sua studentessa, intuirà che ci sia qualche segreto da scoprire. Riuscirà però a farsi perdonare dall'insegnante e infine fra i due scatterà il bacio tanto sperato. Claudia però deciderà di fare marcia indietro nelle ore successive, preferendo allontanare Piero ancora una volta. Mentre gli studenti entrano in rivolta e decidono di occupare il Liceo, Piero sorprende Claudia a manomettere i registri scolastici a favore di Simona e la affronterà apertamente. La preside infatti ha informato l'insegnante riguardo al fatto che le numerose assenze di Simona non le permetteranno di proseguire gli studi, per questo ha deciso di nascondere la verità. Di fronte a Piero tuttavia non dirà nulla di quanto sta succedendo. Sarà l'uomo ad indagare per capire il suo segreto, fino ad affrontare una seconda volta Claudia, ma questa volta con uno stato d'animo diverso. Volendo comportarsi come dei veri e propri studenti, i maturandi decideranno inoltre di unirsi agli allievi più giovani per occupare la scuola. Nei loro ricordi ci sono dopo tutto gli anni di contestazione, ma dovranno fare i conti con una realtà moderna molto diversa. Gli studenti infatti non intendono sfruttare la situazione per far valere i loro diritti, ma per saltare le lezioni e divertirsi in gruppo.

Nel frattempo, Lorenzo e Luisa si ritagliano nuovi spazi per rimanere da soli, ma Emma ha la febbre e la donna deve ritornare a casa. Lorenzo si offre quindi di accompagnarla a casa, ma è costretto a dirle la verità sul fatto di non avere la patente. La reazione della donna sarà furiosa, tanto che lo accuserà di aver mentito su tutta la linea. Per questo si avvicinerà al corteggiatore, il pilota, che non esiterà ad invitare a casa. Lorenzo si presenterà addirittura sotto casa di Luisa nelle ore successive per fare pace, ma si ritroverà a fare i conti con il rivale in amore. Lucrezia invece cerca ancora di allentare la pressione della madre, che continua a tenerla sotto controllo per via del suo rapporto con Savino. Approfitta tuttavia dei momenti liberi per vedersi con il padre del ragazzo, con cui sta nascendo una vera e propria storia d'amore. Il giorno degli scrutini, i maturandi dovranno confrontarsi con un profitto negativo, mentre Daniele chiede aiuto al gruppo di sostegno per riuscire a governare i problemi legati alla ludopatia. Scopre così che Francesca frequenta la stessa struttura, ma finirà per credere che abbia problemi con l'alcool.

ANTICIPAZIONI DEL 16 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 5

E' tempo di gita scolastica e i maturandi sono eccitati all'idea di trascorrere delle giornate in tutta libertà. Alcuni tuttavia hanno delle riserve sull'evento, soprattutto perché vorrà dire allontanarsi da Roma per diverso tempo. Intanto, Gigi scopre che Serena gli ha mentito sulla sua condizione economica e che è stata lasciata dal marito. Doriana invece realizza che il suo corteggiatore misterioso è Virgilio e decide di prendere le distanze, spaventata dal suo interesse. Dopo aver capito di non avere più speranze, Lorenzo ha scelto di frequentare Paola, mentre Luisa prosegue la sua relazione con Flavio. Piero invece ha ripreso la sua solita vita di playboy, ma non può fare a meno di pensare a Claudia. Per questo metterà a segno diverse conquiste senza reale convinzione. Giunti a Noto, la situazione cambierà drasticamente, Claudia e Piero troveranno infatti il modo di avvicinarsi, mentre Serena riesce a far pace con Gigi. Persino Lorenzo e Luisa avranno l'occasione di dare voce ai propri sentimenti, ma cosa succederà quando faranno ritorno a Roma?

