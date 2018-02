Isola dei Famosi 2018/ Filippo Nardi senza veli per Bianca Atzei: il feeling aumenta

Isola dei Famosi 2018: tra Filippo Nardi e Bianca Atzei il feeling aumenta, l'ex gieffino si spoglia per la cantante. Jonathan pronto a mostrare chi è davvero.

Isola dei Famosi 2018

Tra Filippo Nardi e Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 il feeling aumenta sempre di più. Dopo aver trascorso le ultime due settimane lontani, Filippo e Bianca sono tornati a vivere insieme sull’Isola dei Mejor. Dopo i primi giorni di convivenza sull’Isola i due sono tornati a scambiarsi sorrisi, abbraccia e sguardi complici. In confessionale, Bianca non ha nascosto il feeling con Filippo: “Con Filippo è un bel rapporto, mi stuzzica, mi prende in giro, ci divertiamo. A volte è tanto esuberante e se non fai come pensa lui in quel momento, si innervosisce. Non ho voglia di litigare tantomeno con Filippo che è una delle persone che mi fa divertire e non mi fa sentire sola. Con lui non mi annoio, mi fa disperare ma sa come farsi perdonare”. I due, poi, si sono divertiti a provocarsi. Filippo, infatti, ha annunciato di voler pescare e Bianca coglie al volo l’occasione per provocarlo. “Ma non andare con i pantaloni, avrai il costume. Anzi se hai coraggio vai a prenderla nudo”. “Cosa credi che non abbia il coraggio?”. Nardi non si è fatto problemi e, dopo essersi tolti i vestiti, si è tuffato in mare per pescare qualcosa. Tra la Atzei e Nardi, dunque, il feeling aumenta sempre di più.

JONATHAN PRONTO A DIMOSTRARE CHI E’ DAVVERO

Tra i concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi 2018 c’è sicuramente Jonathan che è anche molto amato dagli altri naufraghi. Sull’Isola, Jonathan ha legato molto con Marco Ferri, ma il suo obiettivo è riuscire a conquistare anche pubblico tirando fuori la sua vera personalità. “Sono felice di stare qui, anche con i mosquitos, sono pieno di energia positiva, per me è una ventata di aria fresca. Mi voglio godere tutte le persone di questa Isola, voglio mettermi in gioco", afferma l’ex gieffino. Amaurys, nel frattempo, in nomination con Filippo Nardi e Franco Terlizzi, pur volendo continuare la sua avventura, è pronto anche a tornare a casa: “Ho sottovalutato certe emozioni - dice a Ferri - la nomination è arrivata e come va va, nella peggiore delle ipotesi significa che torno a casa dai miei tre figli e da mia moglie, e quindi torno felice".

