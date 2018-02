JENNIFER ANISTON E JUSTIN THEROUX SI SEPARANO / Lei festeggia il compleanno insieme alle amiche

Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano: l'attrice di Friends, nella nuova feste di donna single, festeggia il suo 49esimo compleanno insieme alle amiche più care.

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Jennifer Aniston

La notizia era nell'aria già da qualche mese ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati: Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano dopo circa due anni dal loro matrimonio. La coppia si era fidanzata nell'agosto del 2012 e tre anni dopo ha deciso di convolare a giuste nozze, anche se l'unione purtroppo non è durata a lungo. Sembra infatti che le strade dell'attrice di Friends e del regista si siano separate già alla fine del 2017 e che da allora le telefonate e gli incontri dei due coniugi siano stati rarissimi. In una dichiarazione congiunta, la Aniston e Theroux hanno fatto sapere di avere deciso di confermare la notizia per evitare speculazioni sui giornali ma di non avere smesso di volersi bene nonostante la separazione. Scrive infatti la nota ufficiale: "Fra noi rimangono intatti l'amore e il rispetto reciproco".

Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano: lei festeggia il compleanno con le amiche

La conferma della separazione tra Jennifer Aniston e Justin Theroux è arrivata anche dalle immagini del compleanno di lei: se lo scorso anno l'attrice si era recata in Messico insieme al marito, lo scorso 11 febbraio ha scelto una festa ben più sobria insieme alle sue storiche amiche. Mentre il regista si trovava a New York, lei ha organizzato a Malibu (in California) un party esclusivo per le sue prime 49 candeline. Al suo fianco c'era la sua migliore amica Aleen Keshishian, che su Instagram ha immortalato alcune foto della serata, aggiungendo una dichiarazione di affetto verso la Aniston: "Tutte noi adoriamo la nostra Jen e abbiamo passato una magica serata a Malibu". Del gruppo faceva parte anche Courtney Cox, collega in Friends nel ruolo di Monica Geller. Per Jennifer Aniston comincia la sua nuova vita da single e c'è già chi sogna in grande pensando ad un suo clamoroso ritorno di fiamma con Brad Pitt. Sembra infatti che l'attore, dopo la sua separazione con Angelina Jolie, si sia riavvicinato alla ex moglie, chiedendole scusa per il suo comportamento del passato.

© Riproduzione Riservata.