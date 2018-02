Kronos, Il tempo della scelta/ Anticipazioni, intervista a Beppe Grillo (16 febbraio 2018)

Kronos, il tempo della scelta torna su Raidue: anticipazioni 16 febbraio 2018: immigrazione, sicurezza, rimborsi elettorali e un'intervista esclusiva a Beppe Grillo.

16 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Kronos

Kronos - Il tempo della scelta, torna in onda oggi, venerdì 16 febbraio, alle 21.10 su Raidue, con un nuovo appuntamento con molti, importanti argomenti che verranno affrontati dai conduttori, Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi con gli ospiti in studio. Alle elezioni politiche del 4 marzo mancano esattamente quindici giorni. Per tutte le forze politiche sono, dunque, ore importanti per convincere gli ultimi elettori ancora indecisi e raccontare nel dettaglio i rispettivi programmi politici da attuare qualora salissero al Governo. Nel corso del nuovo appuntamento di Kronos, verrà trasmessa un’intervista esclusiva realizzata da Alessandro Poggi a Beppe Grillo, leader del M5S. Grillo parlerà dopo il caos dei rimborsi elettorali che ha coinvolto alcuni rappresentanti del movimento a pochi giorni dall’importante appuntamento elettorale. Grillo, inoltre, replicherà alle parole dei leader delle altre forze politiche, Silvio Berlusconi e Matteo Ranzi?

KRONOS, TUTTI GLI ARGOMENTI DEL 16 FEBBRAIO

Sono tanti i temi d’attualità che verranno affrontati nel nuovo appuntamento di Kronos. Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi verranno affrontati i temi dell’immigrazione, dell’integrazione, della sicurezza, i rimborsi elettorali ed i programmi politici degli schieramenti in campo. Si parlerà anche della manifestazione antirazzista di Macerata, organizzata dopo l’omicidio di Pamela e il gesto folle di Luca Traini. Ospiti della puntata saranno il Segretario della Lega Nord, Matteo Salvini ed il direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1, Gerardo Greco, mentre Emanuele Fiano (Pd) e Daniela Santanchè (Forza Italia). Infine, si parlerà anche di vaccini. Per parlare del delicato tema, in studio, ci sarà il Professor Alberto Villani dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per il momento satira, invece, torneranno le vignette di Osho.

