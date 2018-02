LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini chiudono la settimana

Oggi, venerdì 16 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ultimo appuntamento settinanale.

16 febbraio 2018

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, venerdì 16 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata settimanale de “La vita in diretta” con Marco Liorni e Francesca Fialdini. La puntata di ieri ha raccolto 1.443.000 spettatori con l’11.8% di share nella prima parte e 2.112.000 telespettatori con il 15.6% nella seconda parte. Ieri, la baby webstar Iris Ferrari è stata ospite del caffè di Francesca Filadini per parlare del rapporto dei più giovani con il web. “Quando ho aperto il mio canale YouTube l'ho fatto principalmente per sconfiggere la mia timidezza. Non lo faccio per dovere ma solo per passione, se un giorno smetterà di piacermi non lo farò più. Le persone che mi seguono mi danno tanta autostima, ogni giorno mi dicono che mi vogliono bene”, ha racconto la giovane YouTuber con 400mila followers su YouTube e 600mila su Instagram.

La giovane web star

Ospite insieme alla mamma Roberta, nei suoi video Iris racconta la sua vita: “Sul web si deve avere la massima sincerità: la gente lo capisce se stai recitando ciò che piace di me è forse il fatto di essere una ragazza semplice, le persone si riconoscono in me per questo”. Mamma Roberta ha spiegato perché ha accettato che la giovane figlia aprisse un canale su YouTube: “Quando mi ha detto, tre anni fa, di voler aprire un canale YouTube, la mia reazione non è stata negativa: sono dell'idea che al giorno d'oggi dobbiamo essere al passo coi tempi per conoscere le cose e per non temerle. Ho detto, perché no? Conoscendo la sua mancanza di autostima e la sua timidezza”. La mamma, che controlla i suoi video e cosa le scrivono gli utenti, ha precisato “Al primo posto deve esserci sempre la scuola, questa deve essere solo una passione”.

