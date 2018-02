La felicità è un sistema complesso/ Su Rai 3 il film con Valerio Mastandrea (oggi, 16 febbraio 2018)

La felicità è un sistema complesso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston, alla regia Gianni Zanasi. Il dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST VALERIO MASTANDREA

Il film La felicità è un sistema complesso va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 21.20. Una bella pellicola che è stata prodotta in Italia nel 2015 e vede la direzione di Gianni Zanasi, il regista, è stato altresì l’autore del soggetto su cui si basa il film, egli ha partecipato anche alla sceneggiatura della pellicola. Il film prodotto da Pupkin Production unitamente a IBC Movie e Rai Cinema vede tra il cast di attori professionisti del calibro di Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston, buono anche l’apporto di Hadas Yaron con la brava e bella attrice israeliana che interpreta i panni di Achinoam. Il film che è ascrivibile al genere delle commedie a sfondo drammatico ed è di fatto una prima televisiva non essendo mai stato programmato all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene mandato in onda in prima serata su Rai 3. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO

La trama si basa sulle attività lavorative di Enrico Giusti, un imprenditore che cerca di convincere i proprietari delle aziende in difficoltà nel nord est a disfarsi delle proprie realtà imprenditoriali. Enrico agisce facendo leva sul fatto che con la vendita delle proprie aziende gli imprenditori potrebbero evitare il licenziamento dei propri lavoratori, ma non sa che la famiglia per la quale presta la sua opera, quella riconducibile al rampante imprenditore Carlo Bernini, desidera solamente monetizzare i profitti delle acquisizioni effettuate da Enrico. In due incontri del tutto casuali il giovane si rende conto che la sua opera non è finalizzata al salvataggio delle aziende. A rendere tutto più complicato l’incarico che vede Enrico "dover" convincere alla vendita due adolescenti, i cui genitori sono periti in un tragico incidente. Il giovane rampante come se non bastasse deve sottostare alle critiche dell’ex ragazza del fratello, Achinoam, la ragazza è tornata nel nostro paese dopo una delle tante acquisizioni operate da Enrico, ed è la sua storia far riflettere il suo ex cognato. Lo spettatore viene portato verso un finale che sembrerebbe essere scontato, con il tagliatore di teste che rinsavisce, ma che scontato non è, soprattutto in quest’Italia oberata da infiniti problemi sociali che sfociano spesso in grandi drammi lavorativi.

