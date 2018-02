Leonardo De Andreis, Sanremo Young/ Video, chi è il giovane talento che ha conquistato il pubblico di Rai Uno

Leonardo De Andreis conquista il pubblico di Sanremo Young. Il ragazzo si esibisce su "Pregherò" e fa impazzire i telespettatori di Rai Uno. Sarà lui a vincere?

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Leonardo De Andreis

Il primo appuntamento di Sanremo Young continua tra le esibizioni dei 12 concorrenti in gara, ma uno di questi ha già conquistato il pubblico a casa. Lui è Leonardo De Andreis, che in questa prima serata si esibisce su "Pregherò", canzone preferita di Paolo Bonolis, come Antonella Clerici tiene a sottolineare. Leonardo ha 17 anni e vive a Pomezia, in provincia di Roma. Frequenta il quarto anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo. La passione per la musica nasce già all’età di tre anni, quando ascolta musica classica per la prima volta. Ma la svolta che lo porta a capire che è questa la strada che vuole seguire arriva nel 2009, quando rimane colpito da un concerto in televisione, durante il quale vede un uomo balla sul palco mentre il pubblico lo acclama: è Michael Jackson.

LEONARDO DE ANDREIS: STANDING OVATION A SANREMO YOUNG

È guardando e ascoltando questa grande popstar che Leonardo resta folgorato e comprende che la sua strada è proprio la musica. Una passione che nasce in quell'istante e cresce giorno dopo giorno, fino a portarlo a Sanremo Young, dove questa sera e per le prossime puntate si esibisce. Leonardo è generoso e ama rendersi utile, ritiene che aiutare chi ha bisogno sia la cosa più importante. In studio la sua esibizione conquista tutti, tanto che la standing ovation è assicurata. Potrebbe essere proprio Leonardo De Andreis un papabile vincitore di questa prima edizione di Sanremo Young.

© Riproduzione Riservata.