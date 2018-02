Lo Stato Sociale / “Una vita in vacanza”: il singolo più venduto contro la frustrazione del lavoro comune

Quale legame può esserci tra Lo Stato Sociale e Alba Parietti? La conduttrice doveva essere la "vecchia che balla" del Festival di Sanremo 2018, ma poi... cosa è successo?

16 febbraio 2018 Valentina Gambino

Alba Parietti doveva “cantare” con Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale ha conquistato con fierezza la seconda posizione al Festival di Sanremo 2018. Merito anche della mitica "vecchia che balla"? È possibile. La loro "Una vita in vacanza", ha sicuramente segnato la svolta per il gruppo bolognese che, intervistato per Spy racconta l'avventura con il Festival: "Lo abbiamo fatto per scherzo e chi è sfuggito di mano", dichiarano. Il loro singolo è attualmente il più venduto e trasmesso in radio e loro ancora non sono sicuri di cosa sia realmente accaduto. Tutto è iniziato nel 2009 quando la band si riuniva per suonare in un garage. Ad Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti poi, nel 2011 si sono aggiunti anche Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Tutti di Bologna alle soglie dei 30 anni. Nonostante lo stile scanzonato, la loro canzone tratta un tema forte e attuale come il lavoro e la sua improvvisa perdita. Parla del mestiere ideale che viene percepito un po' come una vacanza, esattamente come sta accadendo a loro da circa una settimana a questa parte. Lo scorso 9 febbraio è uscito "Primati", il nuovo album che al suo interno contiene anche il pezzo sanremese.

"Non si tratta di musica, nemmeno di impegno, di voglia di farsi sentire, di passione, di sicurezza, di ego. Si tratta del tentativo disperato di fare in modo che la nostra vita sia per sempre il parco giochi della nostra amicizia. Una scusa, un tempo per assieme ed essere liberi, almeno non smettere di giocare. Nonostante la vita ci chieda di crescere, conformarti, diventare serio, fatturare, piegare la testa e poi metterla a posto", così spiegano il loro percorso intervistati tra le pagine di Spy. Poi parlano della "vecchia che balla", la mitica Paddy Jones e confessano di averla trovata tramite Google. Lo sapevate che inizialmente, al posto della "vecchia" avrebbe dovuto esserci la Parietti? "Sono stata contattata dal loro direttore d'orchestra Fabio Gargiulo - confessa Alba - Il 25 dicembre quando ci siamo fatti gli auguri mi ha annunciato che sarebbe stato a Sanremo con Lo Stato Sociale e mi ha detto che avrei potuto esserci anch'io. Così gli ho chiesto il testo della canzone e lui mi ha detto: 'C'è una vecchia che balla'. A quel punto ho risposto: 'Ci sarei venuta volentieri ma non è il caso!'". Visto il successo del brano però, Alba Parietti ha voluto fare ugualmente un selfie con la band.

