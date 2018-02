Lorys Stival/ Condanna di 30 anni alla madre Veronica Panarello dopo il primo grado (Quarto Grado)

Lorys Stival, il processo si è concluso in primo grado con una condanna di 30 anni alla madre Veronica Panarello. Affidamento esclusivo per il fratello al padre. (Quarto Grado)

Il padre di Lorys Stival, Quarto Grado

Il processo per la morte di Lorys Stival si è concluso in primo grado con la condanna della madre Veronica Panarello, che dovrà trascorrere 30 anni in carcere. Questo ovviamente solo sei gli altri due gradi di giudizio confermeranno il primo verdetto sulla donna. L'omicidio del piccolo di appena otto anni ha sconvolto quel giorno, il 29 novembre del 2014. I media e gli inquirenti hanno ripercorso più volte quegli attimi che hanno portato alla morte del piccolo Lorys Stival, sia per via delle molteplici versioni della Panarello su chi sia il vero responsabile del delitto, sia per individuare la presenza di eventuali complici. A ripercorrere quei tragici momenti è stato anche Davide Stival, che nel suo libro Nel nome di Lorys, scritto in collaborazione con il giornalista Simone Toscano di Quarto Grado e con il contributo dell'avvocato Daniele Scrofani

. Un testo importante se si pensa che per la prima volta la parola verrà ceduta alle vere vittime di questa triste vicenda, l'ex marito di Veronica Panarello ed il figlio maggiore. David Stival interverrà proprio per questo nella puntata di Quarto Grado di questa sera, venerdì 16 febbraio 2018, per ripercorrere la sua particolare storia con la donna di Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa. Il suo rapporto con la Panarello permette al lettore di entrare in contatto con una realtà familiare finora rimasta lontano dai riflettori mediatici nazionali, eppure importante per comprendere i contorni della tragedia.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO PER IL FRATELLO DI LORYS

Il tribunale di Ragusa si è espresso di recente sull'affidamento esclusivo del fratello di Lorys Stival al padre Davide Stival. Il secondogenito dell'uomo, nato dal suo matrimonio con Veronica Panarello, non potrà avere contatti con la madre. La decisione del tribunale arriva per sfatare qualsiasi possibilità che la donna possa essere considerata idonea per educare il figlio, soprattutto alla luce del delitto di Lorys Stival. La Panarello non potrà inoltre essere informata sulla crescita del figlio, come sottolineato da Il Giornale, in accordo con quanto stabilito in precedenza in altre sedi. Intanto, Davide Stival ripercorre nel suo libro Nel nome di Lorys, edizione Piemme, anche come sia stato difficile spiegare al figlio come sia morto il fratellino.

A due anni di distanza dalla morte del bambino di otto anni, il secondogenito ha fatto una domanda che il genitore attendeva da tempo e da cui sarebbe voluto fuggire ancora. All'epoca della morte di Lorys Stival, il bambino aveva infatti appena tre anni e non aveva di certo la maturità giusta per comprendere perché in un solo attimo ha visto sparire dalla sua vita sia il fratello maggiore sia la madre Veronica Panarello. La donna è stata infatti arrestata dieci giorni dopo l'omicidio. Non è stato semplice per Davide Stival riuscire a spiegare al figlio che cosa sia accaduto quel giorno, come racconta nel suo libro, emotivo e drammatico, in cui ripercorre quanto accaduto subito dopo l'omicidio e l'arresto dell'ex moglie, fino alla realizzazione che le numerose versioni date dalla donna agli inquirenti non corrispondevano alla verità.

© Riproduzione Riservata.