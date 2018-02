MAD MAX: FURY ROAD/ Su Italia 1 il film con Tom Hardy e Charlize Theron (oggi, 16 febbraio 2018)

Mad Max: Fury Road, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Tom Hardy e Charlize Theron, alla regia George Miller. La trama del film nel dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film su Italia 1

NEL CAST TOM HARDY

Il film Mad Max: Fury Road va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 21,20. Una pellicola che è stata prodotta grazie a una collaborazione congiunta australiana e americana ed è stata diretta e sceneggiata da George Miller. Molte le case di produzione impiegate nella produzione (Warner Bros, Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Mitchell, RatPac-Dune Entertainment) per un film che già dalle fasi iniziali ha assunto la mole di un Kolossal fantascientifico dai costi esorbitanti, esso è stato distribuito in Italia dalla stessa Warner Bros., ottimi gli attori impiegati nel cast, tra di essi si segnalano Tom Hardy e Charlize Theron, che rispettivamente interpretano Max e l’imperatrice Furiosa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAD MAX: FURY ROAD, LA TRANA DEL FILM

La pellicola si basa sulla vita di Max un anziano ma sempre attivo poliziotto australiano, che dopo il collasso globale che ha dovuto subire il pianeta, vaga nelle pianure desertiche ricordando la famiglia perita durante i primi accadimenti che hanno sconvolto la terra. Improvvisamente Max viene catturato da Immortan Joe un signore della guerra che controllando l’acqua controlla di fatto il pianeta, tramite il suo esercito chiamato i Figli di Guerra. La cattura del poliziotto serve a farlo diventare donatore universale di sangue, un attività che dovrebbe servire a rinvigorire i Figli della Guerra. Nella trama si innesta la Principessa Furiosa, una donna che si era ribellata al regime dittatoriale instaurato da Immortan Joe e cerca di aiutare Max a far riacquistare la libertà alla popolazione. Insieme riescono a rubare una blindocisterna in maniera da avere un pò d’acqua a disposizione, quest’ultima cerca di essere distrutta dagli alleati dei Figli della Guerra, ma l’azione congiunta di Max e Furiosa riescono a salvarla nonostante il gruppo dei ribelli debba registrare molte perdite.La parte finale della trama è dedicata alla lotta senza quartiere che gli alleati di Max e Furiosa operano nei confronti di Immortan Joe, quest’ultimo viene ucciso da Furiosa che nonostante sia ferita riesce a portare tutti i suoi alleati all’interno della roccaforte dei Figli della Guerra. La liberazione della città viene sancita dall’aperture delle condotte d’acqua, il prezioso liquido inizia nuovamente a dissetare i cittadini, e quest’ultimi acclamano Furiosa e Max. Il finale è dedicato al vecchio poliziotto che dopo aver liberato il mondo dalla dittatura di Immortan Joe inizia nuovamente il suo cammino dedicato al ricordo della sua famiglia.

