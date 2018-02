MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle: Giorgio Locatelli va oltre il 10

Masterchef Italia 7, pagelle puntata 15 febbraio 2018, che ha visto eliminati ben tre concorrenti: Francesco, Ludovica e Fabrizio. Gradito l'ospite speciale Giorgio Locatelli

MASTERCHEF ITALIA 7, ELIMINATI PUNTATA 15 FEBBRAIO

Ben tre eliminati nella nona puntata di Masterchef Italia 7: Francesco, Ludovica e Fabrizio. L’Invention test è stato letale per la concorrente più giovane e quello più anziano, che non sono riusciti a ripetere una delle migliori ricette di Giorgio Locatelli, chef stellato ospite della serata. Marianna, che aveva vinto la Mystery Box, aveva proprio detto ai giudici di ritenere che quei due fossero i concorrenti che erano più indietro e la sua previsione si è avverata. Davide, invece, è stato il migliore ed è stato per lui un onore poter ricevere i complimenti da uno chef quasi suo conterraneo. La squadra che si è costruito per la prova in esterna ha vinto e ha messo nei guai Alberto, Francesco, Marianna e Simone. Questi ultimi due sono riusciti a salvarsi al pressure test, mentre i primi due si sono scontrati in un duello da cui è uscito vincitore, per poco, il concorrente con la sua inseparabile bandana.

LE PAGELLE

Vediamo ora le pagelle di questa puntata. Alberto, voto 6: l’emblema della sfortuna. Ancora una volta è tra i migliori alla prima prova, ma non il vincitore. Stavolta poi si salva proprio all’ultimo dall’eliminazione. Troppo nervoso durante la prova esterna, come gli era capitato la settimana scorsa nella prova in staffetta con Davide. Marianna, voto 7+: perfetta stratega nello scegliere il piatto più difficile per l’Invention test. La sua bravura tecnica la salva poi al pressure test. Francesco, voto 5 Avrebbe dovuto mostrare più carattere e forse l’essere capitano nella prova in esterna non l’ha aiutato, perché non è riuscito ad avere il pieno polso della situazione. Davide, voto 6+: non bene nella Mystery Box, si rifà più avanti. Forse il “successo” gli dà un po’ alla testa e dalla balconata esce con dei commenti che non attirano simpatia. Giogio Locatelli, voto 10 e lode: il giudice che tutti gli aspiranti masterchef vorrebbero avere. Con il sorriso anche quando c’è da rimproverare e capace di chiedere scusa quando deve dire che il piatto che ha davanti non è di suo gradimento. Probabilmente deve aver assorbito molto stile british nei suoi anni a Londra. Voto 9 agll ospiti della prova in esterna: gli sciatori azzurri che tante emozioni hanno dato agli italiani e che ancora continuano farsi valere in pista.

