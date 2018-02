MIETTA / La truffa della santona Sveva Cardinale (Sanremo Young)

Mietta è tra i dieci membri della giuria Academy di Sanremo Young. In questi giorni è finita sotto i riflettori a causa delle truffe della finta santona Paola Catanzaro.

16 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Mietta a Sanremo Young

Mietta torna in televisione in prima serata nel nuovo programma di Antonella Clerici, Sanremo Young. Dal palco dell’Ariston partirà una gara tra dodici talenti giovanissimi che andranno a celebrare la musica italiana con le proprie performance e che verranno giudicati da alcuni membri esperti e di talento come nel caso di Mietta. Mietta in questi giorni è finita suo malgrado sotto i riflettori nella storia che vede protagonista Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, una vera e propria truffatrice che per quasi dieci anni si è fatta passare per mistica sottraendo milioni di euro a molti fedeli. Il tutto è venuto fuori in seguito di un servizio de Le iene ma a seguito di questo suo presunto coinvolgimento Mietta ha subito voluto chiarire spiegando il proprio ruolo nella vicenda : “Una semplice conoscenza di una persona che a me non sembrava quello che pare essere adesso... diceva che aveva avuto un tumore al cervello, sembrava per bene aiutava tutti. Ha raggirato pure me così come molte famiglie anche se a me non ha chiesto nulla! Ma voleva usare il mio nome".

MIETTA: “LA FINTA SANTONA VOLEVA USARE IL MIO NOME”

Mietta continua spiegando che aveva notato una vera e propria ossessione della Catanzaro per le foto, insistendo che la cantante le pubblicasse cercando di convincere tutti della loro amicizia: “Avevo notato che voleva fare tante foto... Una volta mi chiese come arrivare a Sanremo. Questo è molto grave, questa cosa mi fa molto male. Non ne sapevo nulla. Allora dico che si merita il carcere”. Siamo convinti però che questa parentesi possa presto chiudersi cosicché Mietta possa concentrarsi maggiormente sul suo lavoro e sulla sua carriera. Infatti il suo nome è stato per molti anni legato alla musica e al talento e tale deve rimanere, ecco perché sarà molto importante vedere come si calerà nei panni di giurata del talent di Rai 1. Per adesso dopo che la passata settimana è stata ospite a Domenica In in un look decisamente vintage molti suoi fan si stanno chiedendo che look avrà scelto per questo suo ritorno in televisione. Abitualmente Mietta affida ai social la comunicazione della griffe scelta per ogni suo impegno ufficiale. Per adesso non è arrivata ancora alcuna news della cantante. Si dovrà quindi scoprirlo durante la trasmissione.

