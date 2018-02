MILLION DOLLAR BABY/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood (oggi, 16 febbraio 2018)

Million Dollar Baby, il film in onda su Rai Movie oggi, veerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha curato anche la regia, Hilary Swank e Morgan Freeman. Il dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

ALLA REGIA CLINT EASTWOOD

Il film Million Dollar Baby va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una delle pellicole più conosciute di Clint Eastwood, con il grande attore americano che oltre a interpretare Frankie Dunn ha diretto il film e firmato la sceneggiatura della pellicola. La pellicola prodotta dalla Warner Bros unitamente alla Lakeshore Entertainment e alla Malpaso Productions è stata distribuita in Italia dalla 01 Distribution. Molto belle le musiche composte dallo stesso regista, per una pellicola che oltre a Eastwood vede tra gli interpreti principali vede anche Hilary Swank e Morgan Freeman, soprattutto quest’ultimo attore americano è stato fatto oggetto di numerosi riconoscimenti. Il film, vista anche la sua anzianità di produzione (2004) è stato già programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene nuovamente mandato in onda questa sera su Rai Movie, il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema d’autore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MILLION DOLLAR BABY, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Frankie Dunn un ex pugile che a causa del suo carattere scorbutico ha come unico amico l'anziano Scrap, anch’esso con una vita tra i ring alle spalle. I due gestiscono una piccola e alquanto malfamata palestra a Los Angeles. L’uomo ha una strana passione per il gaelico e si reca a messa ogni giorno, nonostante la sua supposta religiosità, non riesce a perdonare la figlia che continua a scrivergli puntualmente una miriade di lettere, lettere che però non ottengono mai risposta. La vita di Frankie cambia quando uno dei suoi allievi migliori, Big Willie, passa sotto il controllo di un altro manager che gli organizza in tempi brevi un incontro pugilistico. Big Willie riesce a vincere il suo incontro, ringraziando per gli insegnamenti il suo vecchio allenatore, quest’ultimo si ritrova ad allenare una ragazza, Maggie Fitzgerald, che presentatasi in palestra paga sei mesi di retta ma chiede di essere allenata personalmente da Frankie. Inizialmente l'ex pugile non vuole prestare i suoi insegnamenti ma la ragazza, nonostante l’esile fisico e grazie alla sua caparbietà inizia a risalire le gerarchie del pugilato femminile. Allo stesso tempo Dunn le si affeziona e gli regala un completino con la scritta Mo Chuisle, un soprannome gaelico di cui non svela il significato, ma che inizia a diventare il nome di battaglia di Maggie. La vincita nelle categorie minori porta Mo Chuisle a lottare per il titolo mondiale dei Welter, sul ring dovrà vedersela con un ex prostituta tedesca, Billie "orso blu", nota per la sua scorrettezza. Durante il match Maggie sembra avere la meglio ma l’ennesimo colpo basso di Billie la fa cadere alla fine del terzo round, facendogli battere violentamene la testa sullo sgabello, posizionato proprio fa Frankie all'angolo. Il colpo rende la donna paralitica, ricoverata in ospedale dopo aver litigato con la famiglia gli rimangono come unici amici Frankie e Scrap, soprattutto il suo ex allenatore gli rifiuta l’eutanasia. Come se non bastasse la situazione sanitaria della ragazza si aggrava, la comparsa infatti delle piaghe di decubito portano all’amputazione di una gamba di Maggie, e rinsaldano nell'ex pugile le voglie suicide, voglie che però non riescono a essere messe in pratica stante la paralisi permanente della donna. Maggie è disperata e una notte viene salvata appena in tempo dai sanitari, dopo che all'apice della rabbia aveva cercato il suicidio provocandosi un'emmoragia con ripetuti morsi alla lingua. Dopo qualche giorno Frankie si rende conto che non può vedere la sua amica vivere in quello stato, dopo aver avuto tale consapevolezza si decide di spegnere il respiratore che tiene in vita la sua allieva, facendolo rivela allo spettatore il significato del nomignolo che aveva affibbiato a Maggie, esso significa –Mio tesoro- un tesoro che l’ex pugile è stato costretto ad abbandonare, cosi come decide abbandona lo sport che lo aveva reso famoso.

