Marco Baldini/ Video, "A un passo dal suicidio. Il gioco d'azzardo? Non ho smesso totalmente" (La Confessione)

Marco Baldini, ospite de La Confessione di Peter Gomez sul canale Nove, racconta gli anni difficili della sua malattia per il gioco d'azzardo. E sulla fine dell'amicizia con Fiorello...

16 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Marco Baldini a La Confessione

Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La Confessione a Peter Gomez, nuovamente in onda sul canale Nove da venerdì 16 febbraio alle 23.00, ha rivelato aspetti inediti della sua vita in cui ha toccato, varie volte, il fondo: "Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti". A causa dell’ossessione per il gioco d'azzardo, Baldini ha conosciuto la malavita. Su Carlo Zacco, figlio del boss Antonino (detto ‘Nino il Bello’) arrestato nel 1990 durante l’indagine ‘Duomo Connection’, lo showman dichiara: “Mi ha dato una grossa mano, non mi ha mai fatto estorsioni”. “Non è che la racconta così perché in fondo ha un po’ paura?”, incalza Gomez. “No, Carlo è un amico vero”, si difende Baldini. Gli investigatori l’hanno ascoltato al telefono con Zacco: “Nelle intercettazioni, lei ha detto che Fiorello è un figlio di puttana, e che faceva i soldi mentre quelli intorno a lui prendevano le briciole”, chiede conto Gomez. “Sì, ma in quel periodo avrei potuto dire anche che il Papa si veste di verde”, ammette Baldini. Durante la sua carriera, in radio e tv, il popolare speaker rivela: "Ho guadagnato più di 10 milioni di euro. Ma a causa del vizio per il gioco, i soldi li ho sempre visti passare”. Ora dice di essere sul lastrico, consumato dalla febbre da cavallo: “Non ho più niente, una volta ho perso 40 milioni di lire puntando sul ronzino sbagliato”. E aggiunge: “Sono andato ad un passo dal suicidio, ero sfinito da un certo tipo di vita”. Il demone però è ancora lì: “Lei gioca ancora?”, chiede Gomez, “sarei ipocrita a dire che ho smesso totalmente”.

MARCO BALDINI E IL RAPPORTO CON FIORELLO

Per diverso tempo, Marco Baldini e Fiorello sono stati colleghi e amici... come dimenticare i fasti di Viva Radio2. Poi, i rapporti si sono inclinati fino ad una riappacificazione a distanza con una serie di dichiarazioni che mettono definitivamente la parola fine al gossip. Ecco le sue parole sul mattatore ed ex compagno di lavoro in un'intervista a Domenica Live del novembre 2016: "Venti giorni fa, prima che uscisse la notizia, gli ho mandato un messaggio di scuse. Lui mi ha risposto in modo molto carino: "Nessuno è impredonabile!". (in riferimento a Stefano Meloccaro) E' bravissimo ma lui (Fiorello, ndb) è talmente bravo che non è difficile fare da spalla a Rosario. Ci siamo separati perché non ero più in grado di essere suo partner perché non ero più nella giusta forma mentis che mi serviva per lavorare". In un'intercettazione telefonica, aveva definito Fiorello figl*o di puttana: "Non ho mai subito pressioni o stato minacciato. Tre anni fa, vivevo un periodo molto difficile. Riascoltare queste frasi, non è facile, rabbrividisco. Quando uno è in quella situazione, dice cose di cui si pente. Spesso se la prendono con persone a cui vuoi bene. Chiedo scusa a tutti quelli che ho danneggiato nella mia vita. Mi dispiace che siano uscite quelle frasi. Fiorello mi ha sempre fatto lavorare e guadagnare tanti soldi".

L'AMICIZIA FINITA CON FIORELLO

Fiorello, ospite a La Zanzara di Radio24, nel giugno 2016, aveva cercato di fare il punto della situazione sulla fine di ogni tipo di rapporto con Baldini: "C'è sempre un grande affetto e sempre ci sarà. Qualsiasi cosa possa accadere nella vita quello non può cambiare. Certo, insomma... Marco si desse una mossa e decidesse veramente, se lo volesse, di cambiare. Non è che tutti siamo stati santi nella vita, anche io ho avuto i miei problemi. Ad un certo punto, quando ho deciso di dire basta, ho detto basta e la messa è cambiata. Evidentemente lui ancora.... adesso, non lo so, non lo sento da un po' di tempo. Fino a quando lo sentivo ancora aveva dei problemi". Le ultime notizie su Marco? Ospite di Sabato italiano di Eleonora Daniele, nell'ottobre 2017, lo speaker radiofonico ha confessato di star curando ancora la ludopatia, di essere fidanzato con Aurora con cui spera di mettere su famiglia e di star collaborando nelle scuole italiane per raccontare ai giovani la propria esperienza perché non accada alle nuove generazioni. Recentemente, è tornato in radio, su #rmc sport, ogni mattina dalle 07:00 alle 09:00 in compagnia del Trio d'Italia, con Teste di Calcio.

