Michelle Carpente e Max Biaggi/ Dopo Bianca Atzei è lei la nuova fiamma? "Tra noi stima e affetto"

Michelle Carpente e Max Biaggi: il motociclista volta pagina dopo Bianca Atzei, chi è la donna che lo ha stregato? Lei ammette frequentazione ma resta con i piedi per terra.

16 febbraio 2018 Emanuela Longo

Michelle Carpente (Foto Instagram)

Max Biaggi, dopo la rottura con Bianca Atzei, sembra aver definitivamente voltato pagina. Paparazzato insieme ad un'altra donna diversa dalla sua ex, attualmente in Honduras, così come da Eleonora Pedron, l'ex compagna dalla quale ha avuto due figli, il gossip si è subito concentrato sulla sua nuova presunta fiamma. Lei è Michelle Carpente, classe 1988 ed attrice talentuosa, la quale sembra avere tutte le carte in regola per tornare a far battere nuovamente il cuore del motociclista. Qualche settimana fa erano stati paparazzati insieme e proprio nel giorno di San Valentino, Michelle era intervenuta su Instagram per cercare di fare chiarezza: "La settimana scorsa sul settimanale #DivaeDonna sono uscite delle foto che mi ritraevano nella stessa strada con @maxbiaggiofficial suscitando un grande ed esagerato clamore mediatico. Oggi in edicola trovate la mia verità oltre ai miei progetti lavorativi che sono ben più importanti", aveva scritto. Ma cosa ha raccontato al noto settimanale e cosa c'è realmente tra Michelle Carpente e Max Biaggi?

MICHELLE CARPENTE: CHI È LA PRESUNTA FIAMMA DI MAX BIAGGI?

"Non sono bella come le sue ex", ha dichiarato la giovane attrice, vista anche nel film di Moccia, "Scusa ma ti chiamo amore". Il riferimento è proprio ad Eleonora Pedron e Bianca Atzei, con le quali Max Biaggi ha avuto delle storie importanti. Parlando proprio del popolare motociclista ha spiegato: "è un bel ragazzo, una persona stupenda, tra noi ci sono stima e affetto". La giovane ha ammesso una frequentazione con il campione ma al tempo stesso ha chiarito l'assenza, almeno per il momento, di implicazioni sentimentali. "Sì, ma come amici, ci tengo a dirlo, perché 'fiamma' e 'amore' sono parole importanti", ha spiegato. Insomma, i due a quanto pare ci starebbero andando con i piedi di piombo. Ma chi è realmente Michelle Carpente? Come spiega Il Fatto Quotidiano, nonostante la giovane età è separata ed ha un figlio di tre anni. Dopo l'esordio come attrice nel film di Moccia ha avuto una parte anche nelle serie tv di successo del calibro di "Il peccato e la vergogna", "L'onore e il rispetto" e "I Medici". Con il suo sorriso e la sua bellezza riuscirà poco alla volta a sciogliere il cuore del buon Max?

© Riproduzione Riservata.